Вы могли о нем не знать: неочевидный симптом инсульта, который может быть основным

Когда случается инсульт, на счету каждая минута. Чем быстрее будет оказана помощь, тем меньше риски инвалидности и смерти. Но не все вовремя распознают его симптомы и пытаются переждать, пока само пройдет.Но само это не пройдет. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое в итоге приводит к повреждению клеток какого-то участка головного мозга. Статистика показывает: большинство случающихся инсультов — до 80% — ишемические, их еще называют «инфарктом мозга». При нем ткани мозга отмирают из-за того, что перестают получать с кровотоком кислород. Причина — в закупорке сосуда, питающего мозг, тромбом или оторвавшейся атеросклеротической бляшкой. В 20% случаев бывают геморрагические инсульты, когда сосуд повреждается и происходит кровоизлияние в мозг.По словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, одним из симптомов инсульта может быть внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться головокружением, рвотой или изменением сознания.«В некоторых случаях именно головная боль — ведущий симптом, но она очень интенсивная, как никогда ранее. И практически не снимается никакими лекарственными препаратами», — уточнила медик в своем телеграм-канале.Специалист перечислила еще 11 возможных признаков инсульта, которые нельзя оставлять без внимания.Резкое онемение, слабость или паралич какой-то части тела: лица, руки, ноги. Часто такой симптом отмечается с одной стороны.Парез мимических мышц, что проявляется перекосом лица, опущением уголка рта, сглаживанием носогубной складки.Трудности в произношении слов (смазанная, нечленораздельная речь) или в понимании того, что говорят другие. Иногда способность говорить утрачивается вовсе.Нарушение распознавания цвета, написанного текста или неверное называние предметов, затруднения с выбором слов.Нарушение глотания. Человек внезапно начинает поперхиваться или совсем не может проглотить пищу и даже воду.Внезапное нарушение мимики и артикуляции. При высовывании языка возможно его отклонение в пораженную сторону.Проблемы со зрением в одном или обоих глазах. Это могут быть помутнение, двоение, яркие вспышки, выпадение полей зрения, зрительные галлюцинации.Сильное головокружение, шаткость походки, потеря равновесия, плохая координация движений.Неадекватное поведение, дезориентация.Судороги.Нарушение сознания, вплоть до комы.Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не медлите — звоните в скорую.

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