Эндокринолог Янг: для предотвращения воспаления полезно есть скумбрию и чеснок

Эндокринолог Екатерина Янг: воспаление в человеческом организме можно уменьшить за счет правильного рациона.Воспаление может быт провокатором многих опасных заболеваний, но как не допустить его развития в организме? Ответом на вопрос поделилась эндокринолог Екатерина Янг, которая советует с этой целью «правильно выстраивать рацион».Специалист уточнила, что на имеющееся воспаление может указывать ряд симптомов.«Если есть проблемы со сном, с кожей, весом, наблюдается снижение концентрации внимания, преследует усталость, то это часто говорит о том, что в организме идет воспалительный процесс», - поделилась медик в Telegram.Янг заявила, что для предотвращения воспаления в организме полезно есть скумбрию – продукт, являющийся чемпионом по содержанию ценных жирных кислот омега-3, а также витамина D.«Будучи доступной, эта рыба содержит массу полезных жиров, которые способствуют борьбе с лишним весом (он также может стать причиной воспаления), повышает количество "хорошего" холестерина, полезного для сосудов».По словам эндокринолога, употребление скумбрии способствует сохранению эластичность сосудов, хорошей текучести крови, нормализации артериального давления.Кроме того, для предотвращения воспаления полезно употреблять в пищу чеснок. По словам Екатерины Янг, пряный овощ богат серой, стимулирующей процессы физиологического детокса. Благодаря этому организм лучше справляется с работой по расщеплению потенциальных токсинов и их выведению.Также великолепным борцом с воспалением эндокринолог считает капусту, практически все ее разновидности.«Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий», - констатировала Янг.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки