Работают как статины: 4 продукта, которые помогут снизить уровень холестерина

Попробуйте немного скорректировать свое меню — и ваши показатели холестерина станут лучше. Ученые сравнивают эффект такого терапевтического питания с действием лекарств.Никто не будет спорить с тем, что наш рацион очень сильно влияет на здоровье и самочувствие. Вы наверняка знаете, что обилие жирной пищи и фастфуда — прямой путь к ожирению и высокому холестерину. А там уже недалеко до болезней сердечно-сосудистой системы.Как отмечает диетолог Эмили Лиминг, правильный рацион питания поможет снизить холестерин не хуже лекарств. Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания в 2005 году, диета с орехами, большим количеством клетчатки и белка помогает снизить уровень холестерина почти так же, как и статины.Безусловно, это не значит, что если врач прописал вам лекарства от высокого холестерина, то принимать их не нужно. Однако добавить в свое привычное меню продукты, которые помогут улучшить здоровье, стоит вообще всем.Лиминг рассказала, чем разнообразить меню, чтобы снизить холестерин.КимчиЛюбите острые закуски? Попробуйте почаще есть кимчи. В ней много клетчатки, которая нужна для здорового микробиома кишечника. Считается, что кишечные бактерии превращают плохой холестерин в копростанол — воскообразное твердое вещество, которое затем выводится из организма. Как отмечает врач, потребление всего лишь 7 г клетчатки в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 6%.Кроме того, кимчи — ферментированный продукт, который особенно полезен для микробиома кишечника. Есть исследование, которое доказало: даже если есть кимчи в течение всего одной недели, уровень холестерина уже снизится.БобыЕще один ценный источник клетчатки — бобовые. Нут, фасоль, горох, чечевица богаты растворимой клетчаткой, которая набухает в кишечнике, образуя гель, содержащий желчные кислоты. Эти соединения помогают переваривать и усваивать жиры.Согласно обзору, опубликованному в журнале Канадской медицинской ассоциации, употребление 130 г бобовых в день может снизить уровень «плохого» холестерина на 5%.Зеленый чайИдеальный напиток для тех, кто следит за здоровьем своих сосудов, — обычный зеленый чай. Как выяснили ученые, буквально две чашки в день помогут улучшить здоровье. Напиток полезен за счет катехинов, которые стимулируют вывод холестерина из организма и препятствуют образованию бляшек, пишет Daily Mail.ОвсянкаВ овсе есть бета-глюкан — тип растворимой клетчатки, который также уменьшает всасывание холестерина. Однако овес быстрого приготовления содержит меньше бета-глюкана, чем крупа. Чем дольше нужно варить овсянку, тем полезнее она для вашего здоровья.Употребление 3 г бета-глюкана в день снижает уровень «плохого» холестерина примерно на 7%. Для сравнения: в средней тарелке овсянки содержится около 2 г бета-глюкана.

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