Россиянам перечислили ежедневные привычки для поддержания идеального веса
Тренер заверил, что для контроля веса необходимо ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Подойдут, по его словам, даже обычные пешие прогулки неспешным шагом.
План приема пищи — еще один способ сохранить хорошую физическую форму, продолжил Талаев. Идеальным решением будет брать с собой еду, чтобы избежать соблазнов перекусить чем-либо вредным, добавил он.
Старайтесь пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию организма. Вода — это не только жизненно необходимый элемент, но и неотъемлемый участник многих химических реакций в организме
Не стоит забывать, по словам специалиста, и про полноценный сон. Он объяснил, что недостаток сна может привести к увеличению аппетита и снижению активности метаболизма. «Постарайтесь спать хотя бы семь-восемь часов в день и создавайте оптимальные условия для отдыха: темная комната, удобная кровать и отсутствие раздражающих факторов. Регулярный сон поможет вам сохранять энергию, улучшить работу организма и контролировать вес», — подытожил он.
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