Эндокринолог Павлова: попытки закаляться могут ускорить старение организма

Эндокринолог Зухра Павлова: закаливание организма, несмотря на его плюсы, может активировать процессы старения.Закаливание принято считать хорошим способом профилактировать простудные заболевания, но эндокринолог Павлова заявила: однозначно полезным его считать нельзя. Медик констатировала, что попытки закаляться могут ускорить старение организма. В первую очередь, это относится к процедурам контрастного типа, на которые организм реагирует шоком.«После обливания ледяной водой или другого экстремального способа закаливания организм испытывает сильный стресс и вбрасывает в кровь огромное количество гормонов кортизола и адреналина», - проинформировала Павлова в Telegram.Медик пояснила, что подобный гормональный всплеск может способствовать ощущению драйва: человеку кажется, что он полон энергии. Однако столь значительные изменения в гормональном производстве могут иметь неприятные долгосрочные последствия в виде истощения и более быстрого старения организма.«Закаливание имеет плюсы: оно укрепляет сосуды, активизирует работу иммунной системы. Но это носит временный эффект — если прекратить процедуры, организму перестанет хватать сил сопротивляться инфекциям», - заявила врач.Павлова подчеркнула, что правильная система закаливания подразумевает исключительно постепенное приучение организма к каким-то процедурам. Людям, подверженным гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям оно и вовсе противопоказано.

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