Названы полезные для здоровья свойства томатного сока
Томатный сок может успешно бороться с возбудителями опасных кишечных инфекций и патогенами мочевыводящих путей. В том числе с бактерией Salmonella Typhi, которая вызывает смертельно опасное заболевание – брюшной тиф.
Авторы работы отмечают, что томаты обладают целым спектром полезных свойств благодаря содержащимся в них антиоксидантам и противомикробным веществам. В своем исследовании ученые изучили антимикробные свойства овоща.
Оказалось, что томаты и сок из них могут полностью избавить от опасных кишечных бактерий.
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