Названы полезные для здоровья свойства томатного сока

Команда ученых из Корнелльского университета выяснила, что томатный сок не просто вкусный напиток, он может защитить организм человека от опасной болезни.

Томатный сок может успешно бороться с возбудителями опасных кишечных инфекций и патогенами мочевыводящих путей. В том числе с бактерией Salmonella Typhi, которая вызывает смертельно опасное заболевание – брюшной тиф.

Авторы работы отмечают, что томаты обладают целым спектром полезных свойств благодаря содержащимся в них антиоксидантам и противомикробным веществам. В своем исследовании ученые изучили антимикробные свойства овоща.

Оказалось, что томаты и сок из них могут полностью избавить от опасных кишечных бактерий.

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