Врачи: лишний вес от сладких продуктов растет быстрее чем от жирных

Сахар в продуктах ведет к более быстрому набору лишнего веса в сравнении с жиром, предупреждают медики.Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман объяснили, почему лишний вес от сладких продуктов растет быстрее чем от жирных. Специалисты констатировали, что сахар является источником быстрых углеводов, которые обеспечивают организм энергией. Главным образом, эта энергия идет на поддержание работы мышц тела. Если человек съедает сладкое, но при этом его физическая нагрузка минимальна и мышцы не испытывают напряжения, то неизрасходованная энергия будет отложена организмом в запас, то есть, в жировую прослойку. По словам медиков, каждый не использованный мышцами грамм сахара, поступающий в организм, расщепляется таким образом, что превращается в теле в два грамма жира. Что касается жира, присутствующего в пище, он усваивается по-другому.«Математика простая: одна молекула сахара превращается в две молекулы жира. Но одна молекула жира так и остается одной молекулой жира. Если вы съели сахар, но ваши мышцы не истратили полученные углеводы, он превращается в жир по формуле 1 к 2», - отметила Елена Малышева.Врач Герман Гандельман добавил, что проводившиеся исследования показали: для избавления от лишнего веса рацион со сниженным количеством углеводов может быть в два с половиной раза более эффективным, чем рацион, в котором ограничивается количество жиров.«Если вы ограничите жир на какой-то период времени, то потеряете 2 килограмма веса. Если ограничите сахар на тот же период времени, то потеряете 5 килограммов», - уточнил доктор.Врачи подчеркнули, что худеющим людям не нужно полностью отказываться от углеводов – это негативно сказывается на самочувствии и может провоцировать нежелательные изменения в работе организма. К тому же углеводы содержатся не только в сладких продуктах – они присутствуют в крупах, овощах, фруктах, мучных продуктах, которые приносят организму много пользы. Но их количество в своем питании следует контролировать – избыток углеводных продуктов неизменно будет вести к полноте.Кроме того, чтобы организм расходовал углеводы без остатка (то есть, без отложения в жир), необходима регулярная физическая нагрузка – спорт, движение, работа по дому и так далее.

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