Диетолог Денисова назвала напиток, снижающий риск деменции после 65 лет

Одна чашка какао в день поможет снизить риск деменции у людей после 65 лет. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.— Употребление какао может быть в определенной мере профилактикой развития дегенеративных заболеваний нервной системы, в частности, болезни Альцгеймера, — сообщила она.Эксперт объяснила, что такое действие возникает за счет содержащихся в какао антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Эти компоненты помогают улучшить работу мелких кровеносных сосудов мозга. По ее словам, полифенолы нормализуют уровень холестерина крови и улучшают состояние клеточной стенки.Денисова подчеркнула, что полезнее всего будет напиток, сваренный из натурального какао-порошка, а не растворимый. Диетолог отметила, что часто пить какао не рекомендуется людям с подагрой или избыточным весом, передает aif.ru.Помимо этого употребление содержащего антиоксиданты какао способствует продлению жизни и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

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