Врач Соломатина: людям старше 50 лет следует включить кефир в свой постоянный рацион

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям старше 50 лет регулярно пить кефир при отсутствии индивидуальных противопоказаний.Врач Соломатина поделилась мнением о том, что людям старше 50 лет следует включить кефир в свой постоянный рацион питания. Этот кисломолочный продукт оказывает выраженное положительное действие на микробиоту кишечника, которая в свою очередь «дирижирует» иммунной системой организма. Медик заявила, что после 50 лет многие функции в организме начинают осуществляться менее активно, и ему целесообразно оказывать стороннюю поддержку.«Кефир помогает продлить активную жизнь и минимизировать количество заболеваний людям в возрасте. Им вообще лучше заменить любые другие кисломолочные продукты, потому что он помогает полезным бактериям противостоять вредным патогенам», - сказала Соломатина «Вечерней Москве».Врач советует пить «мягкий» кефир, то есть, свежеприготовленный (допустим срок изготовления несколько дней). «Старый» кефир, обладающий резким вкусом, употреблять не следует, он может спровоцировать запор. Кроме того, при повышенной чувствительности организма он может плохо влиять на желудок.«Старый «крепкий» кефир противопоказан людям с гастритами, язвами, колитами».Соломатина добавила, что прием «мягкого» кефира является хорошим вариантом позднего перекуса. В нем содержится триптофан, стимулирующего выработку такого вещества как мелатонин. В результате может улучшаться качество сна.

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