Диетолог Арзамасцев: кофе с молоком следует считать отдельным приемом пищи

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: привычка пить кофе с молоком может не только препятствовать похудению, но и вести к появлению лишнего веса.По словам диетолога Арзамасцева, многие люди недооценивают калорийность такого напитка как кофе с молоком. В интервью «Москва 24» специалист заявил, что его неоднократное употребление в течение дня в дополнение к обычному рациону может дать столь существенную прибавку калорий, что это может поспособствовать увеличению веса.Евгений Арзамасцев констатировал: кофе с молоком следует считать отдельным приемом пищи, и особенно важно помнить об этом тем, кто худеет.«Многие люди пьют кофе с молоком несколько раз в день и при этом не считают такой напиток за прием пищи, не учитывают его калорийность. Это является серьезной ошибкой».Врач посоветовал контролировать количество напитка в повседневном рационе – в первую очередь, худеющим и тем, у кого уже имеется излишек веса. Если пить «чистый» черный кофе не представляется возможным, то использовать молоко следует в умеренно дозировке, а сахар и другие подсластители лучше не класть совсем.

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