Терапевт Голотина объяснила, что делать, если восстановление после болезни затягивается
Отсутствие температуры, насморка и кашля еще не означает, что инфекция полностью отступила. Человек может достаточно долго после выписки ощущать «отголоски» перенесенной болезни и приходить в себя. Например, чувствовать усталость несмотря на отдых или трудности с концентрацией внимания. По словам Ирины Голотиной, врача-терапевта Инвитро-Юг, нередко такое состояние связано с астеническим синдромом — он возникает из-за того, что во время болезни вирус повредил нервные клетки. Поэтому после выздоровления не спешите сразу совершать трудовые или спортивные подвиги.
- В период восстановления после заболевания перенапрягаться и заставлять себя быть активным не стоит. Нужно постепенно входить в привычный и активный ритм жизни. Не стоит разом разбирать все рабочие задачи, которые обычно скапливаются за время болезни. Также не рекомендуется требовать от себя привычной физической активности, - предупреждает Ирина Голотина.
По словам терапевта, если хотите поддержать свой организм после болезни,
следите за своим питанием — оно должно быть сбалансированным и разнообразным,
соблюдайте баланс между работой и отдыхом,
постарайтесь наладить ночной сон — в среднем рекомендуется спать около 8 часов, при этом ложиться лучше до 23 часов,
проводите больше времени на свежем воздухе — начинайте с 20-минутных прогулок, постепенно увеличивая расстояние и длительность,
одевайтесь по погоде, чтобы не заболеть второй раз.
Но иногда восстановительный процесс может пойти не по плану. Как говорит Ирина Голотина, если повышенная утомляемость держится больше месяца после болезни, надо обратиться к врачу. Сделать так же необходимо, если замечаете какие-то другие отклонения от привычной работы организма. Например,
снижение или увеличение веса,
повышенный или пониженный аппетит,
проблемы с ЖКТ,
проблемы с давлением,
сердцебиение,
нарушения сна.
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