Названа польза болгарского перца для зрения и иммунитета
По словам исследователей, болгарский перец имеет в своем составе пигмент под названием ликопин, который является естественным защитником от болезней сердца. К слову, есть он также в составе помидоров и арбузов.
Кроме того, при покупке болгарского перца следует обращать внимание и на его цвет. Выяснилось, что в овощах оранжевого и желтого цвета присутствуют лютеин и зеаксантин. Они оказывают положительное влияние на зрение человека в целом, а также способны защитить от ряда опасных болезней.
Ну и, наконец, обилие витаминов А и С, содержащихся в болгарском перце значительно укрепляют иммунитет.
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