Названа польза болгарского перца для зрения и иммунитета

Болгарский перец – входит в число самых популярных овощей во всем мире. К тому же, похвастаться этот продукт может не только своими вкусовыми качествами. По словам ученых, он также несет в себе огромную пользу для нашего организма.По словам исследователей, болгарский перец имеет в своем составе пигмент под названием ликопин, который является естественным защитником от болезней сердца. К слову, есть он также в составе помидоров и арбузов.Кроме того, при покупке болгарского перца следует обращать внимание и на его цвет. Выяснилось, что в овощах оранжевого и желтого цвета присутствуют лютеин и зеаксантин. Они оказывают положительное влияние на зрение человека в целом, а также способны защитить от ряда опасных болезней.Ну и, наконец, обилие витаминов А и С, содержащихся в болгарском перце значительно укрепляют иммунитет.

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