Гериатр Изюмов рассказал, как с возрастом может меняться чувствительность к холоду

Врач-гериатр Андрей Изюмов: старение может сделать человеческий организм более чувствительным к холодовому воздействию.Гериатр Изюмов рассказал, что с возрастом многие люди начинают хуже переносить холод, а в пожилые годы жизни холодный климат и вовсе может приносить страдания. Отчасти это объясняется возрастным ухудшением терморегуляции организма.«На чувствительность к холоду влияют возрастные изменения процессов терморегуляции и снижение чувствительности некоторых участков тела», - сообщил Андрей Изюмов «АиФ».Специалист добавил, что часто усиливающееся неприятие холода отражает те неприятные изменения в состоянии здоровья, которые могут происходить по мере старения организма. В частности повышенную чувствительность к низким температурам обуславливают хронические болезни: в их числе диабет, атеросклероз, дисфункция щитовидной железы.«Если пожилой родственник в теплое время года жалуется на холод, его надо обязательно показать врачу».Тем не менее, эксперт рекомендует не отказываться от прогулок на свежем воздухе. Просто к ним нужно быть подготовленными, правильно одеваться.«Гулять на голодный желудок не следует. Важно следить, чтобы в рационе было достаточно белка и сложных углеводов – с их помощью организм будет постепенно насыщаться энергией. Можно взять с собой на прогулку теплый чай или воду в термосе», - подсказал специалист.

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