Стоматолог Золотницкий объяснил, зачем чистить зубы до завтрака
Это объясняется тем, что с поступлением пищи зубной налет, образовавшийся за ночь, усиливает выработку кислоты. Это наносит двойной вред зубам, что чревато образованием кариеса.
После приема пищи желательно прополоскать ополаскивателем, посоветовал стоматолог.
Вечером зубы необходимо чистить после последнего приема пищи перед сном. Это снижает риск развития кариеса.
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