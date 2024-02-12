Даже в зимние месяцы: эксперт назвал главные преимущества сна голышом
По её словам, сон в обнажённом виде помогает быстрее заснуть. Тело охлаждается, когда человек погружается в глубокий сон: без одежды тело остывает быстрее, это приводит к тому, что человек засыпает быстрее.
Температура вашего тела играет решающую роль в выборе времени сна. Это связано с вашим циркадным ритмом – внутренними биологическими часами, которые контролируют цикл сна/бодрствования.
Более того, сон без одежды с партнёром зимой может привести к усилению физической и эмоциональной близости. Также он способствует лучшей вентиляции, снижая вероятность возникновения проблем с кожей.
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