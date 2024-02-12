Нутрициолог Тиханычева: отказ от сахара и минимизация соли помогает выглядеть моложе
Нутрициолог Тиханычева рассказала, что благодаря некоторым особенностям рациона питания можно выглядеть моложе – в первую очередь, этому содействует отказ от продуктов с добавленным сахаром.
«Сахар, особенно употребляемый в большом количестве, препятствует усвоению витаминов и минералов, а также приводит к нависанию век и морщинам», - предупредила эксперт.
Еще один «секрет», помогающий выглядеть моложе – это минимизация соли в повседневном питании.
«Соль провоцирует отеки, поэтому злоупотреблять ею не стоит», - подчеркнула Жанна Тиханычева.
Также для более долгого сохранения моложавости и свежести кожи специалист порекомендовала строго контролировать количество употребляемых в пищу продуктов глубокой промышленной переработки. В их составах присутствует масса ненатуральных добавок, способных вызывать ответные реакции иммунной системы, последствием которых становятся разного рода аллергические проявления и кожные заболевания.
Поддерживать упругость, гладкость и другие качества молодой кожи помогает употребление натуральных, малообработанных продуктов, а также продуктов, содержащих фитоэстрогены, заявила эксперт
«Включайте в рацион продукты, богатые фитоэстрогенами: бобовые, сою органического происхождения, семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли».
Помимо этого, нутрициолог считает важным пить чистую воду в достаточном количестве на протяжении дня.
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