Нутрициолог Тиханычева: отказ от сахара и минимизация соли помогает выглядеть моложе

Нутрициолог Жанна Тиханычева: отказ от добавленного сахара способствует продлению молодости кожи.Нутрициолог Тиханычева рассказала, что благодаря некоторым особенностям рациона питания можно выглядеть моложе – в первую очередь, этому содействует отказ от продуктов с добавленным сахаром.«Сахар, особенно употребляемый в большом количестве, препятствует усвоению витаминов и минералов, а также приводит к нависанию век и морщинам», - предупредила эксперт.Еще один «секрет», помогающий выглядеть моложе – это минимизация соли в повседневном питании.«Соль провоцирует отеки, поэтому злоупотреблять ею не стоит», - подчеркнула Жанна Тиханычева.Также для более долгого сохранения моложавости и свежести кожи специалист порекомендовала строго контролировать количество употребляемых в пищу продуктов глубокой промышленной переработки. В их составах присутствует масса ненатуральных добавок, способных вызывать ответные реакции иммунной системы, последствием которых становятся разного рода аллергические проявления и кожные заболевания.Поддерживать упругость, гладкость и другие качества молодой кожи помогает употребление натуральных, малообработанных продуктов, а также продуктов, содержащих фитоэстрогены, заявила эксперт«Включайте в рацион продукты, богатые фитоэстрогенами: бобовые, сою органического происхождения, семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли».Помимо этого, нутрициолог считает важным пить чистую воду в достаточном количестве на протяжении дня.

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