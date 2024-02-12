Ученые: Атлантическая диета помогает уменьшить талию

Атлантическая диета (традиционный план питания на северо-западе Испании и северной Португалии), как отмечают ученые, способствует уменьшению жира на животе и повышению уровня "хорошего" холестерина. Состоит она из большого количества рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, оливкового масла, сухофруктов, молока, сыра и умеренного потребления мяса и вина.В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open, ученые анализировали питание более 200 семей из сельской испанской общины Эстрада с марта 2014 года по май 2015-го. 121 семье было предписано следовать атлантической диете, а 110 продолжали придерживаться своего обычного рациона.Исследователи сообщили, что атлантическая диета "не оказала существенного влияния на высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов или высокий уровень глюкозы в сыворотке натощак", но улучшила окружность талии и уровень "хорошего" холестерина."Атлантическая диета представляет собой значительный потенциал для улучшения здоровья благодаря упору на продукты, богатые питательными веществами, и привычкам питания, ориентированным на семью", - сказала врач-диетолог Мишель Рутенштейн.По ее словам, отдавая предпочтение полезным ингредиентам и традиционным методам приготовления, таким как тушение, эта диета повышает биодоступность питательных веществ, гарантируя, что организм сможет лучше их усваивать и использовать.Исследователи из Испании также отметили, что атлантическая диета "имеет сходство" со средиземноморской, которая делает упор на овощи, фрукты, бобы, чечевицу, орехи, цельнозерновые продукты и оливковое масло первого отжима, а также допускает умеренное количество рыбы, сыра, йогурта и вина, исключая при этом красное мясо, сладости и масло. Эти типы диет потенциально могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, инсульта и даже когнитивных функций, таких как деменция и болезнь Альцгеймера, а также улучшить функцию желудочно-кишечного тракта и микробиом кишечника, отметили ученые.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки