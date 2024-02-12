Диетолог Соломатина посоветовала не есть на ночь даже полезные виды хлеба

Врач-диетолог Елена Соломатина: съедаемый в позднее время хлеб с большой вероятностью испортит фигуру.Диетолог Соломатина посоветовала россиянам ограничить употребление хлеба дневными часами и не есть его вечером.«Хлеб не стоит есть на ночь, потому что это может привести к набору лишних килограммов», - заявила медикВрач-диетолог объяснила, что хлеб содержит углеводы, которые используются человеческим организмом для выработки энергии. Чтобы эта энергия не откладывалась про запас в виде жира, она должна расходоваться на физическую и умственную активность. Но вечернее время многие люди используют для своего отдыха, их расход энергии является несущественным. В этих обстоятельствах углеводный продукт почти гарантированно будет использован организмом для пополнения своего «жирового депо».Соломатина отметила, что на ночь не нужно есть даже полезные виды хлеба – например, ржаной или цельнозерновой.«Если мы съедим цельнозерновой хлеб, то из-за клетчатки в его составе станем получать энергию дозированно, но она все равно будет откладываться в жир. Просто не так быстро, как после белого хлеба», – уточнила врач.По мнению диетолога, правильнее всего есть хлеб на завтрак и на обед. От употребления белого лучше отказаться. В лучшем случае его можно употреблять утром, сочетая с белком, клетчаткой, – и не ежедневно, а лишь время от времени.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки