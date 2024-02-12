Диетолог Русанова рассказала, в каком случае могут вредить овощи и фрукты

Диетолог Дарья Русанова: овощи и фрукты небезопасны для людей с раздраженным кишечником.Диетолог Русанова рассказала:«Овощи и фрукты, включая любимые россиянами яблоки и груши, могут быть опасными для людей с синдромом раздраженного кишечника».Что такое синдром раздраженного кишечника (СРК)? Это распространенное нарушение в работе пищеварительной системы, с которым человек часто живет всю жизнь. СРК иногда называют нервной толстой кишкой: в его случае кишечник может непредсказуемым образом реагировать на те или иные пищевые компоненты. Для синдрома свойственны периоды обострений, которые совмещаются с периодами ремиссии. При обострении возникают боли, спазмы, и вздутие в животе, появляются то диарея, то запор, а также может происходить выделение слизи из прямой кишки. Лекарств от СРК не существует.«Людям с синдромом раздраженного кишечника избыток растительной пищи может навредить, поэтому им необходимо свести к минимуму употребление фруктов и овощей – это позволяет снизить риск обострения заболевания», - поделилась Дарья Русанова.Специалист добавила, что в случае СРК необходимо следить за тем, чтобы не употреблять углеводы, стимулирующие активность кишечных бактерий, производящих газы.«Капусту, лук, спаржу, свеклу, яблоки, груши, манго при этом заболевании есть категорически нельзя».Диетолог обратила внимание на то, что даже те овощи и фрукты, которые могут разрешаться пациентам с данным синдромом, могут вызывать у них неприятные, болезненные симптомы. Поэтому им в целом необходимо минимизировать присутствие таких продуктов в своем меню – не более 150 граммов за один прием. Кроме того, людям с этой проблемой крайне важно как можно тщательнее и дольше пережевывать пищу.

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