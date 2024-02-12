Невролог Оськин объяснил, когда смех — симптом тяжелой болезни

Приступ смеха не всегда полезен для здоровья. Он может быть признаком серьезного заболевания. Невролог объясняет, почему иногда, когда смешно, нужны врач и целый курс лечения.

Смех может вызвать приступ головной боли. И это повод отправиться на прием к неврологу. Такое состояние относится к разряду Вальсальва-индуцированных патологий. При его возникновении требуется разобраться, насколько это безопасно для человека.

Что еще стоит знать о смехе? Можно ли им лечить пациентов? Когда смех — это симптом тяжелой болезни? Об этом рассказал Сергей Оськин, врач-невролог Центра молекулярной диагностики «CMD Обнинск» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Смехотерапия помогает

«Юморотерапия — это реальный метод лечения, — объяснил врач-невролог. — Так можно помочь людям справляться со стрессом, регулировать эмоции и укреплять физическое и психическое здоровье. Это нелекарственное вмешательство, которое улучшает иммунную функцию, повышает порог дискомфорта, снижает стресс и улучшает работу сердца и легких».

Варианты лечения — чтение книг и просмотр мультфильмов, смешных видео, рассказывание анекдотов, инструктаж по расслаблению лицевых мышц, медитация, поощрение совместного пения и танцев, ролевые игры и клоунские представления.

Юморотерапия и смехотерапия могут быть полезны:

при тревожном и депрессивном расстройствах;

для уменьшения силы боли при хронических болевых синдромах;

для улучшения работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

«В 2018 году было проведено исследование, показавшее, что смехотерапия полезна при сахарном диабете второго типа за счет влияния на различные биохимические, физиологические и иммунологические механизмы, с помощью которых смех может влиять на общее самочувствие и уменьшать риски развития осложнений диабета», — объясняет Сергей Оськин.

Смех как симптом

Но смех может быть и грозным симптомом опасной патологии. Врач рассказал, какие серьезные болезни могут проявляться приступами смеха.

1. Эпилепсия

Геластические приступы — редкие эпилептические проявления, характеризующиеся смехом или улыбкой. Основные причины — развитие гипоталамической гамартомы (опухоли) или очаговая локализация эпилептогенной зоны области передней поясной коры, лобной и височной долей.

2. Синдром Ангельмана

Это редкое нейрогенетическое заболевание, характеризующееся микроцефалией, выраженным интеллектуальным дефицитом, нарушением речи, эпилепсией, атаксическими движениями, высовыванием языка, пароксизмами смеха, нарушением режима сна и гиперактивностью. Оно возникает в результате повреждения генов и бывает у одного из 12-20 тысяч человек.

3. Псевдобульбарный аффект

Псевдобульбарный аффект (ПБА) характеризуется неконтролируемым плачем или смехом, которые могут быть непропорциональными или не соответствующими обстановке и ситуации. При этом выражение эмоций не приводит к чувству облегчения. Продолжительность и тяжесть приступов не могут контролироваться пациентом.

ПБА может развиться при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, инсульте, опухоли головного мозга, боковом амиотрофическом склерозе.

4. Предвестник инсульта

В медицинских статьях было описано несколько эпизодов патологического смеха, предшествовавшего развитию транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инсульта.

5. Синдром Туретта

Пациенты с синдромом Туретта могут демонстрировать социально неприемлемое поведение как часть болезни. У них может возникать патологический смех — максимально неуместный и эпизодический.

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