Невролог Оськин объяснил, когда смех — симптом тяжелой болезни

Приступ смеха не всегда полезен для здоровья. Он может быть признаком серьезного заболевания. Невролог объясняет, почему иногда, когда смешно, нужны врач и целый курс лечения.Смех может вызвать приступ головной боли. И это повод отправиться на прием к неврологу. Такое состояние относится к разряду Вальсальва-индуцированных патологий. При его возникновении требуется разобраться, насколько это безопасно для человека.Что еще стоит знать о смехе? Можно ли им лечить пациентов? Когда смех — это симптом тяжелой болезни? Об этом рассказал Сергей Оськин, врач-невролог Центра молекулярной диагностики «CMD Обнинск» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Смехотерапия помогает«Юморотерапия — это реальный метод лечения, — объяснил врач-невролог. — Так можно помочь людям справляться со стрессом, регулировать эмоции и укреплять физическое и психическое здоровье. Это нелекарственное вмешательство, которое улучшает иммунную функцию, повышает порог дискомфорта, снижает стресс и улучшает работу сердца и легких».Варианты лечения — чтение книг и просмотр мультфильмов, смешных видео, рассказывание анекдотов, инструктаж по расслаблению лицевых мышц, медитация, поощрение совместного пения и танцев, ролевые игры и клоунские представления.Юморотерапия и смехотерапия могут быть полезны:при тревожном и депрессивном расстройствах;для уменьшения силы боли при хронических болевых синдромах;для улучшения работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем.«В 2018 году было проведено исследование, показавшее, что смехотерапия полезна при сахарном диабете второго типа за счет влияния на различные биохимические, физиологические и иммунологические механизмы, с помощью которых смех может влиять на общее самочувствие и уменьшать риски развития осложнений диабета», — объясняет Сергей Оськин.Смех как симптомНо смех может быть и грозным симптомом опасной патологии. Врач рассказал, какие серьезные болезни могут проявляться приступами смеха.1. ЭпилепсияГеластические приступы — редкие эпилептические проявления, характеризующиеся смехом или улыбкой. Основные причины — развитие гипоталамической гамартомы (опухоли) или очаговая локализация эпилептогенной зоны области передней поясной коры, лобной и височной долей.2. Синдром АнгельманаЭто редкое нейрогенетическое заболевание, характеризующееся микроцефалией, выраженным интеллектуальным дефицитом, нарушением речи, эпилепсией, атаксическими движениями, высовыванием языка, пароксизмами смеха, нарушением режима сна и гиперактивностью. Оно возникает в результате повреждения генов и бывает у одного из 12-20 тысяч человек.3. Псевдобульбарный аффектПсевдобульбарный аффект (ПБА) характеризуется неконтролируемым плачем или смехом, которые могут быть непропорциональными или не соответствующими обстановке и ситуации. При этом выражение эмоций не приводит к чувству облегчения. Продолжительность и тяжесть приступов не могут контролироваться пациентом.ПБА может развиться при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, инсульте, опухоли головного мозга, боковом амиотрофическом склерозе.4. Предвестник инсультаВ медицинских статьях было описано несколько эпизодов патологического смеха, предшествовавшего развитию транзиторной ишемической атаки (ТИА) или инсульта.5. Синдром ТуреттаПациенты с синдромом Туретта могут демонстрировать социально неприемлемое поведение как часть болезни. У них может возникать патологический смех — максимально неуместный и эпизодический.

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