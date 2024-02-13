Врач Бобровский: кефир защищает пожилых от дефицита кальция – как часто пить?
Врач Бобровский рассказал радио Sputnik, почему рекомендует употреблять кисломолочные продукты.
«Кисломолочные продукты могут быть важным источником пробиотиков, антиоксидантов, витаминов и минералов в рационе. Благодаря высокому содержанию кальция они особенно полезны детям и пожилым людям», - констатировал эксперт.
Бобровский напомнил, что кости пожилых людей становятся более хрупкими и подверженными разрушению. В свою очередь, у детей костная масса активно растет. Представителям этих поколений особенно важно получать кальций – в том числе из кисломолочной продукции. К тому же йогурты, кефир или творог содержат, помимо микроэлемента, белок и бактерии, оздоровляющие микрофлору кишечника.
Как часто следует пить тот же кефир? По словам специалиста, употреблять кисломолочные продукты нужно минимум трижды в неделю.
«Нельзя однозначно утверждать, что кисломолочные продукты должны быть в ежедневном рационе, но хотя бы три-четыре дня в неделю их нужно употреблять тем людям, которые находятся в группе риска по недостаточному количеству кальция, в первую очередь пожилым людям и детям», - поделился рекомендацией врач.
Медик уточнил, что за день можно выпить до половины литра кефира, съесть до 200 граммов йогурта. Важно, чтобы продукты были качественными, не содержали сахара и искусственных добавок.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий