Врач Бобровский: кефир защищает пожилых от дефицита кальция – как часто пить?

Врач-диетолог Андрей Бобровский: кисломолочные продукты и напитки будут очень полезными в рационе пожилых людей.Врач Бобровский рассказал радио Sputnik, почему рекомендует употреблять кисломолочные продукты.«Кисломолочные продукты могут быть важным источником пробиотиков, антиоксидантов, витаминов и минералов в рационе. Благодаря высокому содержанию кальция они особенно полезны детям и пожилым людям», - констатировал эксперт.Бобровский напомнил, что кости пожилых людей становятся более хрупкими и подверженными разрушению. В свою очередь, у детей костная масса активно растет. Представителям этих поколений особенно важно получать кальций – в том числе из кисломолочной продукции. К тому же йогурты, кефир или творог содержат, помимо микроэлемента, белок и бактерии, оздоровляющие микрофлору кишечника.Как часто следует пить тот же кефир? По словам специалиста, употреблять кисломолочные продукты нужно минимум трижды в неделю.«Нельзя однозначно утверждать, что кисломолочные продукты должны быть в ежедневном рационе, но хотя бы три-четыре дня в неделю их нужно употреблять тем людям, которые находятся в группе риска по недостаточному количеству кальция, в первую очередь пожилым людям и детям», - поделился рекомендацией врач.Медик уточнил, что за день можно выпить до половины литра кефира, съесть до 200 граммов йогурта. Важно, чтобы продукты были качественными, не содержали сахара и искусственных добавок.

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