Ученые назвали идеальное время для пробуждения с точностью до минуты
Также было обнаружено, что они более склонны к плохому настроению, простуде, головным болям и боли в мышцах. Так что попробуйте ставить будильник на 7:22. Правда, если лечь после часа ночи, недосып все равно почувствуете.
«Хотя подъем в семь утра полезен для большинства людей, недавнее исследование показывает, что самое важное для долголетия — это постоянство времени бодрствования», — рассказал независимый эксперт по сну доктор Нил Стэнли в интервью The Telegraph.
В общем, дело не только в конкретном времени, но и в режиме. По словам эксперта, важно просыпаться в одно и то же время, плюс-минус час, даже по выходным.
К слову, сразу после пробуждения рекомендуется приступить к завтраку. Недавнее исследование показало, что у тех, кто начинает есть после девяти утра, выше риск развития сахарного диабета второго типа на 59% по сравнению с теми, кто успевает позавтракать до восьми.
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