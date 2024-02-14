Создан уникальный для каждого человека медицинский клей

Представьте себе медицинские клеи, которые не только безопасны и эффективны, но и подстраиваются под ваши уникальные потребности. Познакомьтесь теперь с CUBAP — новой технологией, разработанной группой ученых, которая выводит персонализированное лечение на новый уровень.В исследовании, проведенном под руководством профессора Хенг Джун Ча из POSTECH, используются инновационные био-клеевые пластыри, полученные из белков, содержащихся в мидиях. Эти пластыри обладают впечатляющими свойствами:Они эффективно заклеивают внутренние раны, протечки и перфорации, способствуя ускоренному заживлению и регенерации тканей. Это очень важно для трансплантации органов и имплантатов, так как обеспечивает их надежную фиксацию.Изготовленные из натуральных материалов, CUBAP сводят к минимуму побочные эффекты и риск отторжения в организме человека.Настраивая состав клея, врачи могут регулировать время биодеградации и твердость пластыря в соответствии с особенностями различных органов и их уникальными биологическими потребностями.Испытания на животных показали отличные результаты, даже в таких подвижных органах, как сердце и мочевой пузырь. Потенциальные возможности применения обширны. От минимизации рубцов до помощи в регенерации мышц.

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