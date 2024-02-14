Эндокринолог Терушкин ответил, почему не удается похудеть даже со спортом

Эндокринолог Роман Терушкин: если занятия спортом и диета не помогают похудеть, это может говорить об имеющемся заболевании.Врач Терушкиг ответил на вопрос о том, почему не удается похудеть даже со спортом и соблюдением пищевых ограничений. По словам специалиста, эта проблема может быть следствием гормональных изменений, которые бывают тесно связаны с возрастными процессами или заболеваниями. Например, патологий щитовидной железы.«Часто причиной лишнего веса оказывается гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы, на фоне чего замедляется метаболизм. Другими симптомами могут быть: пониженное давление, отечность, сухость кожи, выпадение волос, апатия», - отметил эндокринолог.Специалист добавил, что щитовидная железа часто «ломается» в связи с дефицитом йода – распространенным нарушением в России. Взрослым людям следует проверять состояние органа, выполнять УЗИ, контролировать уровень ТТГ – тиреотропного гормона.Кроме того, трудности с похудением могут объясняться инсулинорезистентностью, при которой ткани организма утрачивают чувствительность к инсулину. Это происходит в условиях повышенной выработки данного гормона. Клетки организма привыкаю к его значительной концентрации и перестают адекватно реагировать.«Из-за нечувствительности тканей к инсулину итогом становится накопление жировых отложений», - предупредил медик.Роман Терушкин обратил внимание на то, что иногда «упрямый» лишний вес, не поддающийся попыткам худеть, говорит о естественном возрастном снижении количества половых гормонов в организме. Из-за его уменьшения замедляется метаболизм что и ведет к появлению лишних килограммов.Но все же большинство случаев лишнего веса ассоциируются с недостатком физических нагрузок и неправильным питанием, дефицитом качественного белка, витаминов, микроэлементов и полезных ненасыщенных жиров в рационе, считает врач.

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