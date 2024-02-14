Почему зимой мы толстеем и что с этим делать

Большинство из нас зимой весит гораздо больше, чем в теплое время года. Мы замечаем, что увеличиваемся в объемах, переживая затяжную зиму. О том, почему так происходит и что с этим делать, рассказала Евгения Григорьевна Белюга, диетолог-нутрициолог, клинический генетик Клиники La SaluteВ холодное время года мы поправляемся по нескольким причинам. Во-первых, у нас снижается двигательная активность, мы меньше гуляем и передвигаемся пешком.Во-вторых, физическая активность снижается, а потребление калорий – нет.Более того, зимой нас тянет на более калорийную пищу. Это нам досталось еще от предков – горячая и жирная пища помогает согреться и запастись энергией. Физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне.Ну и «вишенкой», конечно, служат длинные новогодние праздники с традиционными блюдами, далекими от принципов правильного питания.По словам специалиста, если прибавка в весе не превышает 2-3 кг, можно не паниковать. Весной, когда вы начнете больше двигаться, вес нормализуется. Если же вы набираете более 3 кг, то стоит пересмотреть свой распорядок дня и режим питания. Избежать чрезмерного увеличения веса зимой довольно несложно, если соблюдать несколько принципов.Первое – прогулки на свежем воздухе. И, конечно, чтобы по возможности «поймать» солнце. Витамин D отлично заряжает человека энергией, хорошим настроением и сокращает его потребность «заедать холода».Также важно включить в рацион питания больше белка. Это может быть нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. И, конечно, овощи, фрукты и зелень. Обязательно соблюдать питьевой режим. Зимой хочется пить меньше обычной питьевой воды и больше горячих напитков (чай, кофе, компоты). А к ним «нечаянно» добавляются разные «плюшки».Пить, по словам специалиста, нужно не менее двух литров в день чистой негазированной воды. Это здорово поможет сохранить фигуру даже зимой.Ну и, безусловно, нужно увеличить физические нагрузки. Это могут быть зимние виды развлечений – коньки, лыжи, или, например, спортзал или бассейн.Разумеется, увеличивать активность необходимо, исходя из состояния здоровья. Кому-то в помощь будет и небольшая зарядка в домашним условиях. Главное условие – делать ее надо регулярно. Вы же не забываете чистить зубы и расчесываться, правда? С зарядкой то же самое. Понимаю, что бывает лень. Но тут здорово помогает установка «А сейчас эти 15-20 минут я инвестирую в свое здоровье и красоту». Инвестировать всегда приятно.

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