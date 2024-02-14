AJCN: ученые рекомендуют употреблять чернику для спокойствия

Ученые из University of East Anglia провели исследование, в ходе которого обнаружили, что черника может оказывать положительное влияние на эмоциональный фон у взрослых с ожирением и диабетом.Однако, употребление черники не связано с улучшением когнитивных способностей. Ранее проведенные исследования свидетельствовали о связи между потреблением антоцианов, которые содержатся в чернике, и улучшением когнитивных функций у взрослых. Однако эти выводы не подтвердились в случае взрослых с метаболическим синдромом (МС), но без когнитивной дисфункции.Исследование включало оценку когнитивных функций, настроения, бдительности и качества сна у участников с МС в течение периода более 6 месяцев после употребления черники. Результаты показали, что хотя самооценка спокойствия улучшилась после приема черники, другие аспекты настроения, сна и когнитивные функции не претерпели значительных изменений.Хотя метаболиты антоцианов и черники были связаны с некоторыми благоприятными характеристиками памяти, внимания и исполнительных функций, данные исследования не позволяют говорить о сильном улучшении когнитивных функций у участников с МС после приема черники.

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