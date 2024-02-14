Терапевт назвала симптомы дефицита витамина D

Дефицит витамина D может проявляться частыми простудами и расстройствами пищеварения. Об этом врач-терапевт Анастасия Титова рассказала в интервьюВитамин D участвует в контроле уровней кальция и фосфора, а также поддерживает здоровье костей и иммунной системы. Человек может получить его из пищи и под действием солнечного света, но дефицит этого вещества — распространенная проблема.Витамин D играет важную роль в регуляции иммунного ответа, поэтому частые простуды могут быть признаком его дефицита, объяснила врач. Боли в костях и мышцах, а также проблемы с координацией и равновесием тоже могут указывать на недостаток витамина. Другой важный симптом дефицита витамина D — это усталость, сонливость и нарушения концентрации внимания и памяти.Витамин D необходим для нормального всасывания кальция и фосфора в кишечнике, поэтому его недостаток может привести болям в животе, запорам или диарее, нарушениям аппетита и изменению веса. Врач подчеркнула, что для подтверждения дефицита витамина требуется анализ крови, после которого врач назначит лечение.

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