Терапевт Ионов назвал сахар среди самых опасных продуктов при гипертонии

Гипертоникам нужно меньше есть не только соль, но и сахар, говорит профессор Станислав Ионов.Такое заболевание как гипертония (артериальная гипертензия) характеризуется стабильно высоким кровяным давлением.«Первая стадия гипертонической болезни – это давление 135–149 на 90. Вторая – 150–179 на 100–109. И третья – 180 на 110 и выше», - уточнил терапевт Ионов в беседе с «Известиями».Многим известно, что одним из самых опасных продуктов при гипертонии является соль. Основной компонент приправы – хлорид натрия – может задерживать в тканях воду и провоцировать отеки, что приводит к росту давления на сосудистые стенки.Но вредить гипертоникам может не только соль, которую им разрешается употреблять исключительно по минимуму. Говоря о самых опасных продуктах при гипертонии, профессор Ионов посоветовал также строго контролировать количество поедаемого сахара.«Избыток сахара, особенно при наличии факторов риска (наследственность, возраст, стрессовые ситуации, лишний вес), может привести к тяжелому эндокринному заболеванию – диабету второго типа, далее к атеросклеротическим изменениям и в результате к повышению артериального давления», - констатировал врач.Эксперт добавил, что людям с повышенным давлением следует минимизировать употребление кофеина, который помимо кофе содержится в шоколаде или чае. Жирная, жареная, острая еда тоже вызывает колебания давления, повышая тонус сосудов. Помимо того, к увеличению давления ведут такие вредные привычки как курение и употребление алкоголя.

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