Врач объяснил, как по запаху выявить болезнь

Врач Ольга Уланкина напоминает, если запах тела резко изменился, стал отталкивающим, это может говорить о гормональном дисбалансе или наличии ряда заболеваний.«Сильная потливость и более резкий естественный запах могут быть симптомами гиперфункции щитовидной железы (гипертиреоза). Когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов Т3 и Т4, все процессы организма чрезмерно разгоняются — повышается температура, ускоряется обмен веществ, сердце бьется чаще, усиливается потоотделение. При некоторых заболеваниях естественный запах пота не просто усиливается, а меняется. Это повод обратиться к врачу», — пояснила Уланкина.При заболеваниях печени и почек от кожи и изо рта человека может исходить запах аммиака, который образуется в организме при расщеплении белков.Этот запах также может указывать на почечную недостаточность.«Запах ацетона — один из признаков сахарного диабета. При этом заболевании из-за недостаточного количества инсулина или резистентности к нему организм не усваивает глюкозу и, чтобы обеспечить себя энергией, начинает перерабатывать жиры и белки. В результате распада этих веществ образуются кетоновые тела — они и отвечают за резкий запах. Уксусный запах может говорить об эндокринных нарушениях, туберкулезе и дефиците витамина D. Беспокоиться следует, если уксусом пахнет от чистого тела, после того как человек сходил в душ», — отметила специалист.

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