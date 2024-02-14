Врач Аплетаева рассказала, сколько хлеба можно есть в день

Людям можно есть в день примерно по два-три куска хлеба, это его здоровая норма. Об этом сообщила врач-диетолог, а также аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.Но если у человека есть существенное ожирение или же сахарный диабет, то лучше всего будет отказаться от белого хлеба из очищенной муки полностью, поскольку в нем имеются быстрые углеводы. Ржаной хлеб не стоит есть совсем при болезнях желудочно-кишечного тракта, рассказала диетолог изданию "Москва 24".А вот зерновой хлеб - наиболее полезный для человека, его можно включить в рацион при любом весе, и даже при сахарном диабете в таком же количестве, в котором его едят и здоровые люди. Речь идет примерно о трех кусках в день.Он будет даже полезен людям с болезнями - растворимые пищевые волокна, которые в нем содержатся, помогают моторике желудочно-кишечного тракта. И если зерновой хлеб качественный, Аплетаева даже рекомендует его к употреблению диабетикам и людям с проблемами ЖКТ."Существует несколько видов хлеба, которые обычно считаются более полезными из-за своего состава и пищевой ценности. Однако важно помнить, что "полезность" может зависеть от индивидуальных потребностей организма, и необходимо учитывать общий баланс питательных веществ в рационе", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Хлеб из цельнозерновой муки.Этот вид хлеба содержит оболочку и зародыш, что придает ему больше витаминов, минералов и клетчатки по сравнению с белой мукой.Ржаной хлеб"Ржаной хлеб богат клетчаткой, содержит меньше сахара и имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с некоторыми другими видами хлеба".Хлеб с добавлением семян и орехов.Хлеб с добавлением семян и орехов может обеспечить дополнительные белки, здоровые жиры и микроэлементы."Хлеб с добавлением семян и орехов представляет собой разновидность хлеба, в котором к тесту добавляются различные семена, орехи или другие подобные ингредиенты. Этот вид хлеба может иметь различные вариации и комбинации добавок, что придает ему разнообразные вкусовые и текстурные качества"., - говорит Строков.Вот некоторые общие виды семян и орехов, которые могут использоваться в хлебе:Льняные семена: Льняные семена богаты омега-3 жирными кислотами, клетчаткой и линолевой кислотой. Они добавляют текстуру и нежный ореховый вкус хлебу.Тыквенные семечки: Тыквенные семечки содержат белок, железо, магний и другие полезные питательные вещества. Они придают хлебу хрустящую текстуру и нежный ореховый аромат.Семена подсолнечника: Семена подсолнечника богаты витамином Е, белком, железом и магнием. Они добавляют хлебу хрустящую текстуру и слегка ореховый вкус.Грецкие орехи: Грецкие орехи богаты антиоксидантами, белком, витаминами и минералами. Они придают хлебу более интенсивный ореховый вкус и добавляют нежности текстуре.Миндаль: Миндаль содержит витамины Е и В, антиоксиданты и здоровые жиры. Добавление миндаля в хлеб придает ему нежный ореховый аромат и добавляет хрустящую текстуру.Хлеб из зерен без глютена.Для тех, кто сталкивается с непереносимостью глютена, хлеб из зерен без глютена может быть полезной альтернативой."Самосборный" хлеб.Изготовленный из различных видов муки и добавок, самосборный хлеб может сочетать в себе разнообразные питательные вещества.

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