Прижавшись к стеночке: названо упражнение, которое снижает давление без лекарств

Любая физическая активность полезна для сердца и сосудов — это уже давно не секрет. Если вы хотите привести тело в форму и понизить кровяное давление, можно начать с упражнений, они не требуют специальной подготовки.Ученые из Лестерского и Кентерберийского университетов решили провести исследование, в котором выясняли, как тренировки могут повлиять на уровень артериального давления. Для этого эксперты изучили подборку работ коллег в период с 1990 по 2023 год. По итогу в окончательный анализ включили 270 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие 15 827 человек.Ученые анализировали следующие виды физической активности:аэробные тренировки;тренировки с дополнительным весом;комбинированные тренировки;высокоинтервальные тренировки (обычно это различные упражнения на все тело, которые чередуются с прыжками);тренировки с изометрическими упражнениями (это силовые тренировки: во время выполнения упражнений мышцы напряжены, но не растягиваются и не сжимаются).Первый вывод экспертов: все тренировки позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Вы можете выбирать любой вид спорта, если нет медицинских противопоказаний.Второй вывод: самыми эффективными оказались тренировки с изометрическими упражнениями. Причем одно упражнение снижало давление у 90% участников — это приседания у стены. Фактически они ничем не отличаются от обычных приседаний, с которыми все знакомы еще с уроков физкультуры. Опора на стену позволяет выполнять упражнение вернее, спина должна быть прямой и как бы скользить по поверхности.«Для противостояния гипертонии достаточно заниматься три раза в неделю по восемь минут. Причем необязательно выполнять всю норму разом. Можно посидеть на „стульчике“ пару минут, сделать небольшой перерыв и повторить упражнение. Бонусом разовьете выносливость и повысите тонус мышц», — комментирует врач исследование ученых.Как правильно приседатьПоставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину.Руки держите перед собой либо на поясе.Распределите вес по всей поверхности стопы — опора должна быть на пятки, а не на носки.Следите за коленями, это крайне важно. Угол изгиба должен быть 90 градусов. Представьте, что перед вами стена, поэтому коленные чашечки не могут выходить за стопы.Когда приседаете, старайтесь тазом тянуться назад — так вы почувствуете натяжение в ягодицах.Дышите! Присед — резкий выдох ртом, поднимание наверх — глубокий вдох носом.

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