Врач раскрыл, как правильно похудеть

Эндокринолог Роман Терушкин заявил, что неправильные питьевой режим и сон тормозят процесс похудения. По его словам, сброс веса без ущерба для здоровья занимает много времени, но зато такой подход позволит получить более эффективный результат и сохранить его на длительной дистанции. Специалист предупредил, что в неделю считается оптимальным худеть на 0,5-1 кг.Как пояснил Терушкин, большая потеря веса в сжатые сроки совсем не означает, что объем жировой ткани заметно уменьшился. Зачастую экстремально быстрое похудение проходит за счет выхода воды из организма, а порой и из-за уменьшения мышечной массы. Кроме того, при таком режиме лишний вес, как правило, возвращается так же быстро.По словам специалиста, при решении похудеть важно брать во внимание целый перечень условий, от которых зависит скорость потери массы. Среди них: возраст, исходный вес, стаж жизни с избытком веса, гиподинамия (физическая активность), питьевой режим, строгость диеты, наличие белков и объем углеводов в рационе, а также сон. Перекос в этих пунктах может значительно ускорить или замедлить похудение. Добиться желаемого результата с минимумом ущерба, а порой и с пользой, для организма можно только в том случае, если диета и образ жизни поменяются с учетом всех этих критериев, подчеркнул медик.Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила, что средиземноморская диета считается идеальной для укрепления сосудов. Такое питание предполагает употребление пищевых волокон, свежих овощей, фруктов и рыбы, которая является источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

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