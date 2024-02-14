Нефролог Корсева объяснила, можно ли застудить почки, или это миф

«Не сиди на холодном, почки застудишь» — совет, знакомый с детства. Но на самом ли деле переохлаждение может спровоцировать воспаление? Объясняет врач.Боль в пояснице, общее недомогание, высокая температура, тошнота — все это симптомы воспаления почек, развития острого пиелонефрита. Но в чем причина подобного состояния? Многие уверены: если вы промочили ноги, замерзли или посидели на холодном камне, почки можно застудить. Но так ли это на самом деле?Что обычно становится спусковым крючком воспалительного процесса, рассказала Екатерина Корсева, врач-терапевт, нефролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.Важный орган«Гулять в морозную погоду в тонкой куртке с открытой поясницей или щеголять в элегантных ботинках на рыбьем меху — не самый лучший вариант для здоровья. Но вот застудить именно почки в этом случае, мягко скажем, крайне сложно. Проще заработать простуду и общее переохлаждение», — считает врач-нефролог.Что же касается почек, все дело в особенностях расположения и работы этих жизненно важных органов, без которых мы долго не протянем.Почки расположены очень глубоко в брюшной полости, ближе к спине, прикрыты нижними ребрами. Все это надежно защищает их от негативного воздействия внешней среды — травм, переохлаждения и повреждений. И хотя мочеполовая система человека действительно чувствительна к холоду, напрямую навредить ей низкие температуры все-таки не способны. Тем не менее во всем хороша мера.«Если несколько часов просидеть на холодном или долго гулять на морозе в коротком пуховике, то возможно общее переохлаждение, что запускает уже другие механизмы, которые влияют на здоровье мочеполовой системы, — объясняет Екатерина Корсева. — Особенно часто с проблемой сталкиваются люди с низким индексом массы тела (проще говоря, очень худые). А вот достаточное количество жировой ткани, напротив, служит нам своеобразной теплоизоляцией».Почему опасно переохлаждатьсяПереохлаждение, замерзание на морозе, особенно если это ноги, — одна из самых частых причин снижения активности иммунной системы.«Уровень иммунной защиты организма способен ослабнуть как из-за долгого нахождения на морозе, так и при прямом контакте с холодными предметами. Например, когда мы купаемся в холодной воде, сидим на конструкциях из камня или металла, и так далее», — говорит врач.Снижение иммунной защиты, в свою очередь, запускает рост патогенной микрофлоры организма, которая всегда присутствует в теле, но сдерживается крепкой иммунной защитой.«Болезнетворные бактерии начинают размножаться и атаковать разные органы, в том числе и мочеполового тракта. Наиболее уязвимыми в этом случае оказываются те люди, у которых в организме уже есть скрытый инфекционный очаг. Это могут быть кариозные зубы, воспаленные миндалины, проблемы кишечника», — говорит нефролог.Виноваты бактерии…При попадании патогенов (чаще всего это бактерии) в мочевыводящие пути у пациента развивается бактериальный цистит — воспаление мочевого пузыря. К симптомам этого заболевания относят резкую боль внизу живота и в области поясницы, болезненное мочеиспускание, постоянное желание сходить в туалет, изменение цвета мочи.«В дальнейшем к циститу может присоединиться пиелонефрит — острое инфекционное воспаление почек, — продолжает врач. — Такое происходит, если из мочевого пузыря патогенные бактерии поднимаются по восходящей — в вышестоящие отделы, по мочеточникам в область почек. Это не единственный путь, но часто возможный. Процесс часто сопровождается резким повышением температуры тела и ознобами».…вирусы и грибокСтоит также отметить, что частые переохлаждения с последующим снижением иммунного фона способны стать причиной обострения хронических вирусных инфекций, кандидоза — например, герпеса или вируса Эпштейна — Барр.«Эти патологии имеют большое число осложнений, среди которых цистит и пиелонефрит, причем не бактериального, а вирусного типа. Такая форма заболеваний потребует уже более продолжительного и сложного лечения, хотя проявления и будут похожи на бактериальный процесс», — объясняет эксперт.Врач резюмирует: просто так застудить почки, за счет даже сильного переохлаждения, скорее, невозможно.«Но продолжительный контакт с низкими температурами может создать благодатную почву для развития инфекций органов мочевыводящей системы и привести к неприятным осложнениям. Так что соблюдение разумных мер предосторожности (одеваться по погоде, не сидеть на холодном и т.д.) все-таки не повредит», — отмечает Екатерина Корсева.

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