Нефролог Корсева объяснила, можно ли застудить почки, или это миф
Боль в пояснице, общее недомогание, высокая температура, тошнота — все это симптомы воспаления почек, развития острого пиелонефрита. Но в чем причина подобного состояния? Многие уверены: если вы промочили ноги, замерзли или посидели на холодном камне, почки можно застудить. Но так ли это на самом деле?
Что обычно становится спусковым крючком воспалительного процесса, рассказала Екатерина Корсева, врач-терапевт, нефролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.
Важный орган
«Гулять в морозную погоду в тонкой куртке с открытой поясницей или щеголять в элегантных ботинках на рыбьем меху — не самый лучший вариант для здоровья. Но вот застудить именно почки в этом случае, мягко скажем, крайне сложно. Проще заработать простуду и общее переохлаждение», — считает врач-нефролог.
Что же касается почек, все дело в особенностях расположения и работы этих жизненно важных органов, без которых мы долго не протянем.
Почки расположены очень глубоко в брюшной полости, ближе к спине, прикрыты нижними ребрами. Все это надежно защищает их от негативного воздействия внешней среды — травм, переохлаждения и повреждений. И хотя мочеполовая система человека действительно чувствительна к холоду, напрямую навредить ей низкие температуры все-таки не способны. Тем не менее во всем хороша мера.
«Если несколько часов просидеть на холодном или долго гулять на морозе в коротком пуховике, то возможно общее переохлаждение, что запускает уже другие механизмы, которые влияют на здоровье мочеполовой системы, — объясняет Екатерина Корсева. — Особенно часто с проблемой сталкиваются люди с низким индексом массы тела (проще говоря, очень худые). А вот достаточное количество жировой ткани, напротив, служит нам своеобразной теплоизоляцией».
Почему опасно переохлаждаться
Переохлаждение, замерзание на морозе, особенно если это ноги, — одна из самых частых причин снижения активности иммунной системы.
«Уровень иммунной защиты организма способен ослабнуть как из-за долгого нахождения на морозе, так и при прямом контакте с холодными предметами. Например, когда мы купаемся в холодной воде, сидим на конструкциях из камня или металла, и так далее», — говорит врач.
Снижение иммунной защиты, в свою очередь, запускает рост патогенной микрофлоры организма, которая всегда присутствует в теле, но сдерживается крепкой иммунной защитой.
«Болезнетворные бактерии начинают размножаться и атаковать разные органы, в том числе и мочеполового тракта. Наиболее уязвимыми в этом случае оказываются те люди, у которых в организме уже есть скрытый инфекционный очаг. Это могут быть кариозные зубы, воспаленные миндалины, проблемы кишечника», — говорит нефролог.
Виноваты бактерии…
При попадании патогенов (чаще всего это бактерии) в мочевыводящие пути у пациента развивается бактериальный цистит — воспаление мочевого пузыря. К симптомам этого заболевания относят резкую боль внизу живота и в области поясницы, болезненное мочеиспускание, постоянное желание сходить в туалет, изменение цвета мочи.
«В дальнейшем к циститу может присоединиться пиелонефрит — острое инфекционное воспаление почек, — продолжает врач. — Такое происходит, если из мочевого пузыря патогенные бактерии поднимаются по восходящей — в вышестоящие отделы, по мочеточникам в область почек. Это не единственный путь, но часто возможный. Процесс часто сопровождается резким повышением температуры тела и ознобами».
…вирусы и грибок
Стоит также отметить, что частые переохлаждения с последующим снижением иммунного фона способны стать причиной обострения хронических вирусных инфекций, кандидоза — например, герпеса или вируса Эпштейна — Барр.
«Эти патологии имеют большое число осложнений, среди которых цистит и пиелонефрит, причем не бактериального, а вирусного типа. Такая форма заболеваний потребует уже более продолжительного и сложного лечения, хотя проявления и будут похожи на бактериальный процесс», — объясняет эксперт.
Врач резюмирует: просто так застудить почки, за счет даже сильного переохлаждения, скорее, невозможно.
«Но продолжительный контакт с низкими температурами может создать благодатную почву для развития инфекций органов мочевыводящей системы и привести к неприятным осложнениям. Так что соблюдение разумных мер предосторожности (одеваться по погоде, не сидеть на холодном и т.д.) все-таки не повредит», — отмечает Екатерина Корсева.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил belyash в категорию Урология
Добавить комментарий