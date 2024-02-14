Эксперты назвали 3 суперкаши для похудения, диетолог Пономарева призвала есть гречку и перловку

В стремлении к поддержанию здорового образа жизни правильное питание играет ключевую роль. Одним из отличных вариантов завтрака, который может способствовать снижению веса, по словам авторитетных диетологов, являются каши.Эксперты Stavropol.Media назвали три вида каш, по рекомендациями экспертов, которые могут стать вашими союзниками в борьбе за стройную фигуру:1. Овсяная кашаОвсянка богата растворимой клетчаткой, которая помогает контролировать уровень глюкозы в крови и поддерживает длительное чувство сытости. Приготовленная на воде или на нежирном молоке, она станет отличным началом дня. Добавление свежих фруктов или орехов усилит ее питательную ценность, не добавляя лишних калорий.2. Гречневая кашаГречка — источник комплексных углеводов, белков и множества микроэлементов. Она способствует нормализации метаболизма и очищению организма от токсинов, что важно при похудении. Гречневая каша на воде поможет вам чувствовать себя сытыми и обеспечит энергией на весь день.3. Перловая кашаПерловка содержит массу витаминов группы В, а также клетчатку, которая помогает пищеварению и улучшает работу кишечника. Каша из перловки на воде с минимальным добавлением соли или без нее способствует длительному ощущению насыщения и поддерживает нормальный уровень сахара в крови."Перловая каша является полезным и питательным продуктом, который может внести ценный вклад в ваш рацион", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Перловая каша является отличным источником углеводов, которые являются основным источником энергии для организма. Она содержит белок, необходимый для роста и ремонта тканей в организме.Каша обладает низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, что делает ее полезной для сердечно-сосудистого здоровья."Перловая каша может быть легко усваиваемой и помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта".Из-за своего низкого содержания жира и высокого содержания клетчатки, перловая каша может быть включена в различные диеты, включая диеты для похудения.Кроме того, она малоаллергенна и обычно хорошо переносится людьми с различными пищевыми чувствительностями. Эта каша легко готовится и может быть использована в различных блюдах.Гречка для похуденияГречка может быть включена в рацион для поддержания здорового веса, так как она создает чувство сытости из-за высокого содержания клетчатки."Высокое содержание клетчатки в гречке поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации кишечной перистальтики. Каша богата минералами, такими как магний, железо, фосфор, цинк и марганец, которые играют ключевую роль в различных физиологических процессах", - утвверждает Пономарева.

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