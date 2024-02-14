Семь дней без сна: что станет с организмом человека

С учётом постоянно увеличивающегося темпа жизни за 24 часа нужно успевать переделать всё больше и больше дел. Часто ради этого современные люди жертвуют сном. Действительно, рекомендованные сомнологами 8 часов кажутся сегодня непозволительной роскошью. Однако, если и вовсе пренебрегать сном, уже на седьмой день откажут многие органы.Если по каким-то причинам человек не будет спать сутки, то, скорее всего, на здоровье организма это не отразится. Главное, чтобы такая практика не стала регулярной.Если же человек не отправится в царство Морфея на вторую и третью ночь, то к усталости и проблемам с памятью обязательно прибавится нарушение координации движений. В результате начнут возникать серьёзные проблемы с концентрацией мыслей и концентрацией зрения. Следующая стадия — нервный тик.Но и это не самое страшное. После трёх дней без сна человек утрачивает способность креативно мыслить, фокусироваться на задачах, а речь будет основываться на клише.Иным образом начнёт себя вести и пищеварительная система. В период непрерывного бодрствования усилится аппетит и проявится пристрастие к солёной и жирной пище.Примечательно, что исправить ситуацию элементарным отправлением в кровать уже не получится. В этот период человеку будет непросто уснуть, даже если он этого сильно захочет.Раздражительность «проснётся» на четвёртые сутки без сна. Тогда же начнутся галлюцинации. К этому времени проявятся «напряги» с логикой и установлением причинно-следственных связей. Даже решение элементарных арифметических задач станет уже невозможным.Данные симптомы наблюдаются и на пятый, и на шестой день. Но настоящие проблемы возникнут на седьмой «бессонный» день. Спустя неделю иммунная система перестанет работать, что сделает организм неспособным противостоять абсолютно любым вирусам и бактериям. Огромные нагрузки лягут на печень, почки, сердце. Естественно, после такой «встряски» органы просто откажут.На сегодняшний день существует официальный рекордсмен по бессоннице. Американский студент Рэнди Гарднер не спал 254 часа, то есть больше 10 суток. Но этот эксперимент лучше не повторять, ведь непоправимый вред здоровью будет нанесён уже, как следует из описанного выше, на седьмые сутки.

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