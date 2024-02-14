Эксперты из США рекомендуют лосось для снижения холестерина

Употребление определенных видов рыб может положительно сказаться на уровне холестерина в крови, как выяснили специалисты из медицинского кампуса Аншутца Университета Колорадо.Их исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Nutrition, включало 41 добровольца в возрасте от 30 до 69 лет, все они имели ожирение или избыточный вес.Ученым было предложено придерживаться средиземноморской диеты и употреблять две порции лосося еженедельно. Показатели холестерина в крови участников исследования улучшились благодаря этой рыбе. Ученым рекомендуют употреблять ее до четырех раз в неделю. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина в крови."Лосось является ценным источником питательных веществ и полезных жирных кислот, что делает его очень полезным для здоровья", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.Омега-3 жирные кислоты. Лосось богат омега-3 жирными кислотами, такими как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Эти жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, а также имеют противовоспалительные свойства.Белок. Лосось является отличным источником белка, необходимого для строительства и ремонта тканей в организме. Белок также способствует чувству насыщенности, что может быть полезным при управлении весом.Витамины и минералы. Лосось содержит витамины, такие как витамин D, витамин В12, витамин B6, а также минералы, такие как селен и железо. Эти питательные вещества необходимы для поддержания нормального функционирования организма.Защита глаз и мозга. Омега-3 жирные кислоты в лососе могут способствовать защите глаз и поддержанию зрения. Они также считаются важными для развития и поддержания здоровья мозга, особенно в периоды роста и старения.Укрепление костей. Лосось содержит витамин D, который помогает усваиванию кальция и фосфора, что способствует укреплению костей и зубов.Противовоспалительные свойства. Омега-3 жирные кислоты имеют противовоспалительные свойства, что может быть полезным для снижения воспаления в организме и поддержания общего здоровья."Если вы ищете альтернативу лососю, рыба с похожим содержанием омега-3 жирных кислот и белка может быть хорошим выбором", - советует Лементина.Вот несколько видов рыбы, которые могут служить альтернативой лососю:Тунец: Тунец, особенно тот, что в консервированном виде, богат омега-3 кислотами и высококачественным белком.Сардины: Сардины, особенно в консервированном виде, предоставляют омега-3 и являются источником витаминов и минералов.Сельдь: Сельдь содержит омега-3 кислоты и является относительно доступной рыбой.

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