Терапевт Иванова: блюда с «румяной корочкой» являются источником канцерогена

Терапевт Виктория Иванова посоветовала никогда не разогревать в масле уже жареные ранее блюда.Терапевт Иванова призвала россиян внимательнее следить за тем, чтобы в их повседневном рационе было как можно меньше блюд, зажаренных до «румяной корочки».«Опаснейшие жареные блюда – это блюда с корочкой: мясо, чебуреки и пирожки, наггетсы, картофель фри», - заявила медик.Иванова предупредила, что блюда с корочкой являются источником канцерогена. Когда в процессе жарки верхний слой продуктов преобразуется в корку, происходит выделение акриламида, являющегося канцерогенным веществом. Канцерогены, попадая в человеческий организм, способствуют образованию опухолей. Особенно вредно есть жареные блюда, которые повторно были разогреты в масле, отметила терапевт.«Нельзя подогревать на масле уже жареные продукты, особенно в том же масле, в котором они жарились. Подогрев высвобождает из масла токсичные для организма компоненты».Виктория Иванова добавила, что жарка также делает продукты гораздо более калорийными, поскольку они практически полностью пропитываются жиром. Пристрастие к такой еде способствует быстрому появлению лишнего веса и повышает риск нарушений, ассоциированных с ожирением.

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