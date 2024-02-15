Врач подсказала простой способ предотвратить похмелье

Богатая клетчаткой пища помогает предотвратить или уменьшить симптомы похмелья, считает врач-диетолог Меган Росси. Простой способ лучше себя чувствовать после употребления спиртного она подсказала в интервью с Metro.По словам Росси, если перед употреблением алкоголя съесть продукты, содержащие большое количество клетчатки, то симптомы похмелья будут слабее, а нагрузка на печень меньше. Диетолог объяснила, что это происходит благодаря способности клетчатки замедлять переваривание пищи. В случае с алкоголем она не позволяет спирту сразу попасть из желудка и кишечника в кровоток, уточнила Росси.Кроме того, врач отметила, что некоторые алкогольные напитки, такие как красное вино и темное пиво, имеют противовоспалительное воздействие на организм. По ее словам, растительные компоненты в этих напитках, попадая в толстый кишечник, расщепляются там на полезные элементы. Правда, положительный эффект можно получить, если выпить не более одного-двух бокалов, предупредила Росси.

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