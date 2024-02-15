Диетолог Соломатина рассказала о вредных для здоровья частях курицы, а нутрициолог Строков назвал самую полезную часть

Эксперт в области питания Елена Соломатина рассказала россиянам, употребление каких частей курицы опасно для здоровья.Несмотря на пользу животного белка в виде нежирного филейного мяса курицы, некоторые части тушки могут принести вред здоровью. По словам специалиста, большую роль, помимо правильной разделки мяса, играет способ приготовления.Необходимо помыть мясо, а в процессе приготовления убедиться в полной готовности, иначе можно столкнуться с сальмонеллезом.«Например, в курах гриль или куриных шашлыках мясо может местами не прожариться, и тогда им можно отравиться. Наиболее опасное место – это гузка», — поделилась доктор.Помимо гузки, опасны сочленения суставов, потому что их сложно обработать. Велик риск появления кишечной палочки.Для здоровья крови и сосудов опасно употребление куриной кожи, потому что в ней много жира и холестерина. Людям с ожирением, атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит отказаться от кожицы.«Потроха могут быть рассадником сальмонеллеза. На лапах курицы, в чешуйках, часто скапливается грязь. А печень закормленных кур может быть источником холестерина», — добавила специалист.Врач-нутрициолог Игорь Строков согласился с коллегой по поводу вреда потрохов и специально для МедикФорум назвал самую полезную часть курицы."Куриная грудка, или белое куриное мясо, является богатым источником белка и содержит мало жира и холестерина", - говорит Строков.Вот некоторые из полезных свойств куриной грудки:Богатый источник белка: куриная грудка содержит большое количество высококачественного белка, который необходим для роста и восстановления тканей организма."Белок также помогает поддерживать мышечную массу и играет важную роль в функционировании иммунной системы".Низкое содержание жира: вот личие от красного мяса, которое обычно содержит много жира, куриная грудка является постным источником белка. Это делает ее отличным выбором для людей, следящих за своим весом или имеющих проблемы с холестерином.Высокое содержание витаминов и минералов: Куриная грудка также является хорошим источником витаминов группы В, железа, цинка и других минералов."Эти витамины и минералы помогают поддерживать здоровье кожи, волос, нервной системы и иммунитета".Улучшение здоровья сердца: Исследования показали, что употребление постного мяса, такого как куриная грудка, может быть связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний."Это может быть обусловлено низким содержанием насыщенных жиров и холестерина в этом мясе", - говорит Строков.Укрепление костей: Куриная грудка богата фосфором, который играет ключевую роль в формировании костей и поддержании их здоровья."Куринную грудку можно готовить множеством способов, что делает ее универсальным ингредиентом для приготовления разнообразных блюд".

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