Врач Кашух: желание есть что-то соленое вызывается гормональными изменениями

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: гормональные изменения, вызывающие тягу к соленому, могут объясняться заболеванием.Врач Кашух рассказала о причинах возникающего желания есть что-то соленое. По словам медика, такое пристрастие как правило обуславливается гормональными изменениями разного происхождения. Провоцировать эти изменения могут как стресс или усталость, так и заболевание.«Пристрастие к соленому может быть связано с гормональной перестройкой, например, во время предменструального синдрома или беременности, а также с недосыпом, усталостью и стрессом. Может указывать и на некоторые заболевания», - констатировала эксперт.В частности, повышенное желание есть соленое является одним из признаков болезни Аддисона, при которой нарушается работа надпочечников и снижается уровень гормонов, ответственных за регуляцию баланса жидкости. Кроме того, тяга к соли наблюдается при синдроме Барттера, когда нарушается нормальная работа почек, и соль вместе с другими минералами выводится из организма аномально быстро.Другие возможные причины обостренного желания есть соленую пищу – обезвоживание клеток, инфекции мочеполовой системы, дисбаланс микроэлементов, дефицит электролитов.Почему постоянно хочется чего-то сладкого или жирного?Основные причины тяги к сладкому: дисбаланс ЖКТ, повышенная кислотность, избыток патогенной микробиоты в кишечнике, повышенный уровень кортизола, нехватка жиров и белков, дефицит триптофана.Основные причины тяги к жирному: дефицит кальция и магния, проблемы ЖКТ, плохое усвоение жирорастворимых элементов, стресс, недосып.

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