Врач Макеева рассказала, как вылечить синдром хронической усталости

Усталость, снижение энергии, утомляемость — это симптомы, с которыми сталкивался каждый. В медицине используется термин «астения», под которым подразумевается патологическое состояние утомляемости при обычной для человека нагрузке, которое не проходит даже после длительного отдыха.О том, что это за состояние и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала психиатр, психотерапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Екатерина МакееваЛечение синдрома хронической усталости основано на комплексном междисциплинарном подходе и направлено на отдельные симптомы, такие как депрессия, нарушение сна, боль.В терапии СХУ используют несколько методов. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение негативного мышления и поведения на более эффективное, что помогает справиться с симптомами усталости, например преодолеть катастрофизацию своего состояния, фиксацию на тягостных симптомах, отказаться от избегающего поведения. Помимо этого, психотерапия помогает справиться с симптомами депрессии, тревоги, нарушениями сна, утверждает специалист.Почему возникает хроническая усталостьАстения не является специфичным проявлением конкретной болезни и может встречаться при самых различных заболеваниях, например:эндокринные заболевания;анемия;вирусные инфекции и другие.Врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум рассказала как определить, что у вас синдром хронической усталости."Симптомы СХУ могут различаться у разных людей, и их трудно объяснить другими медицинскими состояниями", - говорит АлехинаДлительная усталость. Основным симптомом является чувство усталости, которое длится более 6 месяцев и не облегчается отдыхом. Эта усталость может быть сильной и мешать обычным повседневным активностям.Потеря памяти и концентрации. Люди с СХУ часто жалуются на проблемы с памятью и концентрацией, иногда называемые "мозаичной" или "туманным" мышлением.Боль в мышцах и суставах. Многие пациенты испытывают боли и болезненность в мышцах и суставах, похожие на симптомы, характерные для фибромиалгии.Бессонница и другие нарушения сна. Проблемы со сном, включая бессонницу, часто встречаются у людей с СХУ.Боль в горле и увеличенные лимфатические узлы. Некоторые могут испытывать боль в горле, чувство, будто у них "приходит простуда", а также увеличенные лимфатические узлы.Головные боли. Головные боли, включая мигрени, могут быть частью симптоматики СХУ.Неустойчивость и головокружение. Некоторые люди могут испытывать ощущение дескрипции и головокружение.Чувствительность к свету и звуку. Также пациенты отмечается увеличенная чувствительность к свету и звукам."Важно отметить, что симптомы СХУ могут варьироваться в интенсивности и продолжительности у разных людей. Диагноз СХУ устанавливается после исключения других возможных причин симптомов и соответствия критериям, установленным медицинскими организациями. Если у вас возникли подобные симптомы, важно обратиться к врачу для правильного диагноза и управления состоянием", - советует Алехина.

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