Ученые: тягу к алкоголю можно снизить с помощью кето-диеты, диетолог Лементина рассказала о возможном вреде

Американские ученые из Пенсильванского университета в США заявили о том, что кетогенная диета, которая предполагает снижение в рационе доли углеводов и повышение жиров, помогает сократить тягу к спиртным напиткам.К такому выводу ученые пришли по результатам изучения данных 33 взрослых людей с алкогольной зависимостью, которых разделили на две группы, где одна придерживалась стандартного западного рациона питания, а вторая — кето-диеты в течении трех диет.Проанализировав результаты магнитно-резонансной томографии головного мозга ученые выявили изменения в зависимом поведении и мозговых реакциях. Было установлено, что у добровольцев из группы, которая придерживалась кето-диеты, была снижена нейробиологическая характеристика тяги к алкоголю. Данный показатель представляет собой паттерн реакции всего мозга на сигналы отдельных его частей.На фоне диеты снижалась самооценка тяги к алкоголю, которую измеряли с помощью специального опросника. Вероятно, этому способствовало повышение в организме участников уровней кетонов.Врач-диетолог Юлия Лементина скептически отнеслась к соблюдению кето-диеты долгое время, так как это чревато проблемами со здоровьем."Кето-диета, хотя и обещает потерю веса, может привести к "кето-гриппу" с симптомами усталости, головной боли и раздражительности. Исключение определенных продуктов может вызвать недостаток важных витаминов и минералов, оказывая негативное воздействие на общее здоровье. Ограничение углеводов в кето-диете может привести к недостатку волокна и ограничить разнообразие продуктов. Долгосрочное следование кето-диете может увеличить риск проблем с почками из-за увеличенной нагрузки на органы при обработке белка. Кроме того, кето-диета исключает многие высокоуглеводные продукты, которые могут быть важными источниками питательных веществ", - говорит Лементина специально для МедикФорум.У кето-диеты есть и польза, если соблюдать ее по показание и контроле медиков.Польза кето-диеты:Похудение. Одним из главных положительных эффектов кето-диеты является потеря веса. Это достигается благодаря переходу организма на использование жира в качестве основного источника энергии.Контроль уровня сахара в крови. Кето-диета может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что полезно для людей с диабетом или предрасположенных к сахарному диабету.Улучшение мозговой активности. Кето-диета может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению воспаления в мозге.Вред кето-диеты:Кето-грипп. На первых этапах кето-диеты могут возникнуть симптомы, известные как "кето-грипп", включая усталость, головные боли и раздражительность.Недостаток питательных веществ. Исключение определенных продуктов может привести к недостатку важных витаминов и минералов.Ограниченность в выборе продуктов. Кето-диета требует ограничения углеводов, что может ограничивать разнообразие продуктов и привести к недостатку волокна.Риск перебора белка. При кето-диете важно управлять употреблением белка, чтобы избежать избытка, что может повлиять на процесс кетоза.Потенциальные проблемы с почками. Долгосрочное соблюдение кето-диеты может повлечь за собой повышенный риск проблем с почками из-за нагрузки на органы при обработке белка.Ограничение на высокоуглеводные продукты. Кето-диета исключает многие высокоуглеводные продукты, которые являются важными источниками питательных веществ.

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