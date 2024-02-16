Профессор Драпкина назвала 5 внешних признаков повышенного кортизола — гормона стресса
Каждый день мы в той или иной степени испытываем стресс. Даже когда не получается найти телефон в квартире, автобус не пришел вовремя или кофе оказался холодным и невкусным. Все это вызывает негативные эмоции, тревожность или разочарование. Каждый раз в таких случаях надпочечники начинают вырабатывать кортизол, тот самый гормон стресса.
Он выполняет множество функций в организме, в том числе:
регулирует кровяное давление и частоту сердечных сокращений;
контролирует уровень сахара в крови;
уменьшает воспаление.
Если вы живете в постоянном стрессе, то это обязательно скажется на самочувствии, а потом и на состоянии здоровья. У человека может развиться множество заболеваний, одно из которых — гиперкортицизм. Это патология эндокринной системы, которая появляется из-за повышенного уровня кортизола.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
По словам Оксаны Драпкиной, гиперкортицизм можно заподозрить по следующим симптомам:
центральное ожирение, то есть образование жировых отложений в районе живота;
лунообразное лицо — жировые отложения появляются на подбородке, шее и плечах, из-за чего лицо приобретает такую форму;
потемнение кожи в местах складок и сгибов;
багровые растяжки на коже;
избыточное оволосение у женщин — появление волос на подбородке, верхней части груди, верхней части спины и на животе.
Эти симптомы могут проявиться как у мужчин, так и у женщин. Причем самый частый из них — это лунообразное лицо, с ним сталкиваются примерно 90% пострадавших от гиперкортицизма.
У женщин ко всему прочему могут быть сбои менструального цикла, аминорея (отсутствие месячных в течение 6 месяцев и более), проблемы с зачатием. Мужчины сталкиваются со снижением потенции, атрофией яичек, гинекомастией.
Самое опасное осложнение гиперкортицизма — адреналиновый криз. Он возникает внезапно, у человека повышается давление, возникают рвота, боли в желудке, пострадавший даже может потерять сознание. Если вовремя не обратиться к врачу, то осложнения перейдут на сердце и почки.
В самых запущенных случаях может быть даже летальный исход. Смерть наступает в результате декомпенсации сердечной работы, инсульта, тяжелого пиелонефрита, сильного сепсиса.
Помимо сильного стресса гиперкортицизм также могут спровоцировать:
алкоголь;
ожирение;
длительный прием глюкокортикоидов;
злокачественные опухоли;
черепно-мозговые травмы;
аденома простаты;
патологии центральной нервной системы;
беременность.
Диагностировать это заболевание может только врач. Специалист отправляет пациента на биохимию крови, а также на рентген, где можно обнаружить осложнения.
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