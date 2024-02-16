Профессор Драпкина назвала 5 внешних признаков повышенного кортизола — гормона стресса

Гормон стресса кортизол вырабатывается в нашем организме всякий раз, когда мы нервничаем, переживаем или испытываем страх. И если его станет слишком много, то это не может не отразиться на состоянии здоровья.

Каждый день мы в той или иной степени испытываем стресс. Даже когда не получается найти телефон в квартире, автобус не пришел вовремя или кофе оказался холодным и невкусным. Все это вызывает негативные эмоции, тревожность или разочарование. Каждый раз в таких случаях надпочечники начинают вырабатывать кортизол, тот самый гормон стресса.

Он выполняет множество функций в организме, в том числе:

регулирует кровяное давление и частоту сердечных сокращений;

контролирует уровень сахара в крови;

уменьшает воспаление.

Если вы живете в постоянном стрессе, то это обязательно скажется на самочувствии, а потом и на состоянии здоровья. У человека может развиться множество заболеваний, одно из которых — гиперкортицизм. Это патология эндокринной системы, которая появляется из-за повышенного уровня кортизола.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

По словам Оксаны Драпкиной, гиперкортицизм можно заподозрить по следующим симптомам:

центральное ожирение, то есть образование жировых отложений в районе живота;

лунообразное лицо — жировые отложения появляются на подбородке, шее и плечах, из-за чего лицо приобретает такую форму;

потемнение кожи в местах складок и сгибов;

багровые растяжки на коже;

избыточное оволосение у женщин — появление волос на подбородке, верхней части груди, верхней части спины и на животе.

Эти симптомы могут проявиться как у мужчин, так и у женщин. Причем самый частый из них — это лунообразное лицо, с ним сталкиваются примерно 90% пострадавших от гиперкортицизма.

У женщин ко всему прочему могут быть сбои менструального цикла, аминорея (отсутствие месячных в течение 6 месяцев и более), проблемы с зачатием. Мужчины сталкиваются со снижением потенции, атрофией яичек, гинекомастией.

Самое опасное осложнение гиперкортицизма — адреналиновый криз. Он возникает внезапно, у человека повышается давление, возникают рвота, боли в желудке, пострадавший даже может потерять сознание. Если вовремя не обратиться к врачу, то осложнения перейдут на сердце и почки.

В самых запущенных случаях может быть даже летальный исход. Смерть наступает в результате декомпенсации сердечной работы, инсульта, тяжелого пиелонефрита, сильного сепсиса.

Помимо сильного стресса гиперкортицизм также могут спровоцировать:

алкоголь;

ожирение;

длительный прием глюкокортикоидов;

злокачественные опухоли;

черепно-мозговые травмы;

аденома простаты;

патологии центральной нервной системы;

беременность.

Диагностировать это заболевание может только врач. Специалист отправляет пациента на биохимию крови, а также на рентген, где можно обнаружить осложнения.

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