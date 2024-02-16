Врач назвал защищающий от образования тромбов десерт
Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли горький шоколад защищает от образования тромбов, предположила, что продукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.
«Это правда, согласно исследованиям, всего лишь 20 граммов темного шоколада достаточно для того же эффекта, что дает таблетка ацетилсалициловой кислоты», — назвал его пользу специалист.
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