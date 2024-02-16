Врач назвал защищающий от образования тромбов десерт

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление темного шоколада защищает от образования тромбов. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл россиянам неожиданную пользу этого десерта, доступен на платформе «Смотрим».Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли горький шоколад защищает от образования тромбов, предположила, что продукт обладает таким свойством. Врач согласился с утверждением девушки.«Это правда, согласно исследованиям, всего лишь 20 граммов темного шоколада достаточно для того же эффекта, что дает таблетка ацетилсалициловой кислоты», — назвал его пользу специалист.

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