Диетолог Толентино посоветовала самые ценные виды птицы

Персональный тренер Джесс Сатхард рассказала изданию Mirror, по каким причинам вес может расти ночью и почему не стоит из-за этого переживать.Мясо птицы – один из важнейших продуктов в нашем рационе. Ведь в нем содержится огромное количество питательных веществ. Диетолог Карина Толентино рассказала о наиболее полезных видах птицы.Как сообщает "МК в Волгограде", одним из важнейших продуктов является мясо курицы. При минимальном количестве жира, 100 г этого мяса содержится 106 ккал, 22,5 г белка и 1,93 г жира. Помимо этого, в курином мясе присутствует фосфор и витамины группы В.Фосфор и витамины группы В содержатся также в грудке индейки. Кроме того, в 100 г мяса индейки присутствует 114 ккал, 23,7 г белка, 1,48 г жира. В свою очередь, фазан (133 ккал, 23,6 г белка и 3,64 г жира в 100 г мяса) – отличный источник селена, ниацина и витамина В12.

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