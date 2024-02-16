Невролог Фролова: причины покалывания в пальцах могут быть патологическими

Врач-невролог Анастасия Фролова: покалывание в пальцах правой и левой руки может указывать на диабет или дефицит витамина В12.Невролог Фролова проинформировала, что покалывание в пальцах (парестезия) часто вызывается поджатием нерва, которое может происходить, например, из-за того, что конечность долгое время находилась в неправильном положении. Отличительная черта такой проблемы – это исчезновение неприятного ощущения, когда руке возвращается нормальное положение. В тех случаях, когда парестезия не проходит, причины покалываний в пальцах могут быть патологическими, отметила эксперт.«Если парестезия в пальцах появилась в одной руке или ощущается только в нескольких пальцах, речь может идти о туннельном синдроме», - рассказала ФроловаНевролог уточнила, что чаще всего люди с этим нарушением страдают от синдрома карпального канала, которым обычно поражаются конечности у тех, кто много печатает, постоянно сгибает их в запястьях. Из-за такой нагрузки может возникать сдавливание срединного нерва, боль, нарушение чувствительности.Анастасия Фролова предупредила, что иногда сдавливание срединного нерва, вызывающее неприятные ощущения в руках и пальцах, может происходить из-за больших грыж, в том числе появляющихся в плечевом сплетении.В более редких случаях причиной покалывания в пальцах становится поражение нерва вследствие воспаления инфекционной природы (например, из-за активизации герпеса) или же вследствие инфаркта.«Иногда покалывания в руках, нарушения чувствительности и боль возникают симметрично. Все пальцы и кисти рук ощущаются «как будто надели перчатки». Такие состояния называются полинейропатиями. Они могут быть связаны с диабетом, дефицитом витамина В12 или некоторыми инфекциями», - дополнила врач-невролог.

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