Долой усталость: эти семь продуктов подарят вам заряд энергии
Тыквенные семечки. Они дают много энергии за счёт содержания большого количества полезных питательных веществ. Среди них белки, омега-3 жирные кислоты, витамины B1, B2, B5 и B6, марганец, медь, железо, магний и фосфор.
Авокадо. Это не только отличный источник полезных жиров, который помогает дольше сохранить чувство сытости, но и настоящая энергетическая бомба.
Добавление авокадо к завтраку, обеду или ужину (или даже ко всем приёмам пищи) помогает поддерживать высокий уровень энергии.
Бананы. Фрукты снабжают организм калием и углеводами, что даёт достаточное количество энергии для тренировок. Также бананы богаты витаминами, минералами и клетчаткой.
Жирная рыба. Лосось и другая жирная рыба содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление. А воспаление, в свою очередь, может вызвать усталость.
Орехи. Это отличный источник жиров и белков, которые дарят заряд бодрости.
Тёмный шоколад. Эта сладость содержит теобромин, он оказывает стимулирующее действие на организм.
Яичные белки. Белок и витамины группы B в яйцах — постоянный источник энергии.
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