Хирург Голощапов-Аксенов: способов остановить развитие атеросклероза не существует
Хирург Голощапов-Аксенов сообщил в интервью, что атеросклероз развивается как последствие нарушенного жирового метаболизма, он тесно связан с высокой концентрацией в крови «плохого» холестерина. Компоненты жира и холестерина формируют бляшки, которые разрастаются на внутренних стенках кровеносных сосудов (артерий).
«Жировые атеросклеротические бляшки могут повредиться в любой момент и привести к образованию тромбов в сосудах. Масштабы «катастрофы» очевидны: тромбы, перекрывшие просвет сосудов жизненно важных органов, например, сердца, головного мозга, нижних конечностей, кишечника и др., могут полностью остановить кровоток и спровоцировать жизненно опасные осложнения», - подчеркнул врач, общаясь с «Газетой.Ru».
Голощапов-Аксенов добавил, что начало атеросклероза артерий приходится на детский возраст (до 10-13 лет), а в дальнейшем он долгое время развивается бессимптомно, пока вызванное им нарушение кровотока не станет критическим – в этом случае возникают характерные признаки. Мужчины могут демонстрировать эти признаки в 40 лет, женщины позднее – после 50 лет.
Признаки атерослероза:
Боли в ногах, возникающие при ходьбе, беге;
Онемение мышц ног;
Зябкость стоп;
Усиление болей в ступнях, когда человек лежит;
Частое головокружение;
Шум в голове, ушах;
Сдавливающая боль, жжение в груди;
Одышка.
Специалист посоветовал обращаться к врачу всем, кто замечает у себя эти признаки, поскольку они могут означать очень значительное поражение сосудов. Хирург Голощапов-Аксенов добавил, что способов остановить развитие атеросклероза не существует, а его «побочным эффектом» становится развитие ишемической болезни сердца, а также ишемии мозга.
«Среди наиболее опасных осложнений атеросклероза на первом месте стоят инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт головного мозга и гангрена нижних конечностей», - предостерег эксперт.
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