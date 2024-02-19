Две типичные ошибки при нанесении крема, из-за которых кожа сохнет, а не увлажняется

Увлажняющий крем — это базовый косметический продукт, который наверняка есть у каждой женщины. Но всю его эффективность можно свести на нет, если неправильно наносить на кожу, говорит дерматолог.Косметологи давно сошлись во мнении: не важно, какой у вас тип кожи, ее надо обязательно хорошо увлажнять. Это помогает ей выглядеть сияющей, ровной, удерживать влагу, следовательно, медленнее стареть.Причем ухаживать надо как за лицом, так и за телом. И если в первом случае мы стараемся подобрать уход, следим, эффективен он или нет, то в последнем варианте все проще. Кажется, стоит нанести крем на руки, ноги, живот и другие части тела — и этого более чем достаточно. Но если вы будете делать это неправильно, то велик риск, что кожа будет шелушиться, появятся чувство стянутости, красные пятна и зуд.Дерматолог из Великобритании постоянно рассказывает о правильном уходе в своих социальных сетях, где записана под ником «Доктор Адель».По словам эксперта, есть две ошибки, которые многие допускают, когда наносят крем на тело:наносить средство на сухую кожу;распределять крем против направления роста волос.Все нужно делать с точностью наоборот.«Наносить увлажняющий крем лучше на влажную кожу, так он быстрее и лучше впитается. Поэтому используйте любимое средство сразу после того, как выйдете из душа. Только не вытирайтесь полотенцем насухо! Кожа должна быть немного влажной», — говорит доктор Адель.И второй важный нюанс: наносить крем следует вдоль направления роста волос. В противном случае может произойти закупорка волосяных фолликул, что чревато зудом и сыпью.Если у вас баночка с кремом, то не доставайте средство пальцами. В идеале для нанесения лучше всего использовать специальную лопатку, она продается в любом косметическом магазине. Это убережет крем от попадания в него различных бактерий — следовательно, средство сохранит всю пользу и не испортится раньше срока.Когда крем становится бесполезнымЕсть несколько частых ошибок, которые сводят на нет даже самые качественные средства для лица, говорит косметолог.Вы неправильно храните крем. На каждой баночке есть сроки годности, в том числе и информация о том, в течение скольких месяцев стоит пользоваться средством после вскрытия. И этими правилами не нужно пренебрегать.Не обращаете внимания на упаковку. Консерванты продлевают срок годности крема, но не всегда они полезны для кожи. Отдавайте предпочтение средству, которое продается в вакууме.Добавляете в крем витамины и эфирные масла. Это может сыграть с вами злую шутку: продукт утратит свою эффективность или станет токсичным.Используете косметику разных брендов. Каждый производитель думает о синергии средств, поэтому старайтесь выбрать для себя определенный бренд.Не очищаете кожу после сна. Самое важное для хорошего усвоения крема — это своевременное очищение кожи. В противном случае не будет никакого эффекта — наоборот, состояние кожи только усугубится.

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