Две типичные ошибки при нанесении крема, из-за которых кожа сохнет, а не увлажняется
Косметологи давно сошлись во мнении: не важно, какой у вас тип кожи, ее надо обязательно хорошо увлажнять. Это помогает ей выглядеть сияющей, ровной, удерживать влагу, следовательно, медленнее стареть.
Причем ухаживать надо как за лицом, так и за телом. И если в первом случае мы стараемся подобрать уход, следим, эффективен он или нет, то в последнем варианте все проще. Кажется, стоит нанести крем на руки, ноги, живот и другие части тела — и этого более чем достаточно. Но если вы будете делать это неправильно, то велик риск, что кожа будет шелушиться, появятся чувство стянутости, красные пятна и зуд.
Дерматолог из Великобритании постоянно рассказывает о правильном уходе в своих социальных сетях, где записана под ником «Доктор Адель».
По словам эксперта, есть две ошибки, которые многие допускают, когда наносят крем на тело:
наносить средство на сухую кожу;
распределять крем против направления роста волос.
Все нужно делать с точностью наоборот.
«Наносить увлажняющий крем лучше на влажную кожу, так он быстрее и лучше впитается. Поэтому используйте любимое средство сразу после того, как выйдете из душа. Только не вытирайтесь полотенцем насухо! Кожа должна быть немного влажной», — говорит доктор Адель.
И второй важный нюанс: наносить крем следует вдоль направления роста волос. В противном случае может произойти закупорка волосяных фолликул, что чревато зудом и сыпью.
Если у вас баночка с кремом, то не доставайте средство пальцами. В идеале для нанесения лучше всего использовать специальную лопатку, она продается в любом косметическом магазине. Это убережет крем от попадания в него различных бактерий — следовательно, средство сохранит всю пользу и не испортится раньше срока.
Когда крем становится бесполезным
Есть несколько частых ошибок, которые сводят на нет даже самые качественные средства для лица, говорит косметолог.
Вы неправильно храните крем. На каждой баночке есть сроки годности, в том числе и информация о том, в течение скольких месяцев стоит пользоваться средством после вскрытия. И этими правилами не нужно пренебрегать.
Не обращаете внимания на упаковку. Консерванты продлевают срок годности крема, но не всегда они полезны для кожи. Отдавайте предпочтение средству, которое продается в вакууме.
Добавляете в крем витамины и эфирные масла. Это может сыграть с вами злую шутку: продукт утратит свою эффективность или станет токсичным.
Используете косметику разных брендов. Каждый производитель думает о синергии средств, поэтому старайтесь выбрать для себя определенный бренд.
Не очищаете кожу после сна. Самое важное для хорошего усвоения крема — это своевременное очищение кожи. В противном случае не будет никакого эффекта — наоборот, состояние кожи только усугубится.
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