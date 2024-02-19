Трихолог Гайдачук назвала распространенные причины выпадения волос

Трихолог Марина Гайдайчук: качество питания и наличие стресса влияет на состояние шевелюры.Трихолог Гайдайчук назвала несбалансированное питание среди распространенных причин выпадения волос, когда беседовала с «Известиями». Недостаток определенных питательных веществ может спровоцировать чрезмерную потерю волос – в частности, они редеют и слабеют из-за нехватки белка, являющегося строительным материалом волосяных фолликул. Если человек ест слишком мало яиц, птицы, кисломолочных продуктов, хорошего мяса, волосы могут выпадать обильнее. Кроме того, на это влияет нехватка омега-3 жирных кислот, витаминов группы В, витамина D, железа.«Наиболее распространенные причины выпадения волос: неправильное питание, хронический недосып, гормональный дисбаланс, стресс, осложнения некоторых заболеваний и побочный эффект приема определенных препаратов», - перечислила Гайдайчук.Трихолог посоветовала обратиться к врачу, если выпадение волос длится в течение месяца и больше. Врач сможет определить, какую патологию нужно искать, если возникшая проблема окажется связанной с внутренними нарушениями в организме. Например, это может быть анемия, болезнь щитовидной железы, сахарный диабет.Говоря о повседневном уходе, специалист добавила, что с волос в конце дня следует обязательно смывать средства, которые использовались для их укладки. Вдобавок для хорошего состояния волос важно добиваться хорошего здоровья кожи головы.

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